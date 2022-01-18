Канада та Британія посилили військову підтримку України: подробиці

Члени Альянсу продовжують співпрацю з Україною у оборонній сфері.

Попри рішення Великої Британії не допомагати Україні військовими у разі агресії з боку Росії, країна не припинить підтримки. Стало відомо, що Британія та Канада продовжили свої військово-тренувальні місії в Україні.

Про це розповіла віцепрем’єрка Ольга Стефанишина.

Вона зазначила, що країни не реагуватимуть на вимоги РФ про виведення таких підрозділів та посилять роботу.

Також Велика Британія, за повідомленнями західних журналістів, відправила в Україну протитанкове озброєння. Його перекидають транспортними літаками C-17. Це озброєння можна використовувати з метою самооборони.

ЗМІ також повідомляють про перекидання в Україну канадського спецназу. Він займатиметься допомогою дипломатам країни у разі ескалації конфлікту. Однією з можливих цілей є оцінка варіантів допомоги уряду країни. Офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

Раніше "Телеграф" писав про візит до Києва голови ЦРУ Вільяма Бернса, який обговорив із президентом Володимиром Зеленським та українськими розвідниками ймовірність збройного вторгнення РФ.