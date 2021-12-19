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Британія відмовилася допомагати Україні військовими у разі вторгнення РФ та знайшла виправдання

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Британія не допоможе Україні військовими Новина оновлена 19 грудня 2021, 10:43
Британія не допоможе Україні військовими

Це пов’язано з тим, що Україна не є членом НАТО

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії на територію України та стягування російських військ до кордонів Великобританія заявила, що допомоги від британських військових у разі ескалації конфлікту чекати не варто.

Як повідомив міністр оборони Британії Бен Уоллес, це пов’язано з тим, що Україна не є членом Північноатлантичного Альянсу, саме тому розміщення британських військ в Україні як захист від РФ малоймовірне.

Уоллес підкреслив, що українська влада знає, що Лондон не збирається допомагати Україні військовими, проте Британія може допомогти нашій країні в "нарощуванні потенціалу".

Крім того, Британія планує дотримуватися економічних санкцій, а одним із заходів бачить відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT.

Нагадаємо, що спостерігачі продовжують фіксувати прибуття нових партій бойової техніки в сусідні з Україною та Білоруссю Брянську та Курську області. Хоча у Кремлі заявляють, що жодного вторгнення Росія не планує.

На тлі цього в українському МЗС заявили, що Заходу настав час конкретизувати санкції за напад Росії, а не "просто бла-бла-бла".

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Військові #Британія #Вторгнення
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