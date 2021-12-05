Рус

Не сюрприз: Рєзніков оцінив посилення Росії на кордоні з Україною

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Війська РФ Новина оновлена 05 грудня 2021, 21:17
Війська РФ

На кордоні зараз перебуває менше ста тисяч російських військових, але незабаром їх може стати набагато більше.

Глава Міністерства оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Росія продовжує нарощувати чисельність військового контингенту на кордоні з Україною.

Про це він розповів у коментарі естонському телеканалу ETV/ERR.

За його словами, на кордоні спостерігається близько 94 тисяч військовослужбовців Росії, але якщо тенденція з нарощування збережеться, то їх незабаром стане 175 тисяч.

Ці дані, каже Резніков, повністю збігаються з інформацією розвідки США, про що він повідомив під час виступу у Верховній Раді.

Він додав, що Росія може розмістити на кордоні вказану кількість особового складу, і в Україні це розуміють і готові до цього.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що Росія планує розмістити 175 тисяч військових на кордоні з Україною до кінця січня наступного року. Приблизно в цей же час, за їх оцінками, найімовірніше почнеться повномасштабне вторгнення.

Крім того, повідомлялося, що до кордону не просто підтягуються війська, а й розвертаються шляхи постачання та медпідрозділи.

Теги:
#Росія #Міноборони #Олексій Резніков
Війська РФ
Україна
Не сюрприз: Рєзніков оцінив посилення Росії на кордоні з Україною
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Війська РФ
Не сюрприз: Рєзніков оцінив посилення Росії на кордоні з Україною
Дата публікації
Категорія
"Червоними" в Україні залишається 18 областей та столиця
В Україні змінюють умови карантину: що заборонено у "червоній" зоні
Дата публікації
Категорія
Пошуки Артура Василишина
Гуляв із сестричкою та втік: розкрилися нові обставини загибелі 9-річного хлопчика на Миколаївщині
Дата публікації
Категорія
Білорусь звинуватила Україну у порушенні кордону
Ситуація на кордоні загострюється: Білорусь вручила Україні ноту протесту
Дата публікації
Категорія
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити у найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу"