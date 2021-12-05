Не сюрприз: Рєзніков оцінив посилення Росії на кордоні з Україною

На кордоні зараз перебуває менше ста тисяч російських військових, але незабаром їх може стати набагато більше.

Глава Міністерства оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Росія продовжує нарощувати чисельність військового контингенту на кордоні з Україною.

Про це він розповів у коментарі естонському телеканалу ETV/ERR.

За його словами, на кордоні спостерігається близько 94 тисяч військовослужбовців Росії, але якщо тенденція з нарощування збережеться, то їх незабаром стане 175 тисяч.

Ці дані, каже Резніков, повністю збігаються з інформацією розвідки США, про що він повідомив під час виступу у Верховній Раді.

Він додав, що Росія може розмістити на кордоні вказану кількість особового складу, і в Україні це розуміють і готові до цього.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що Росія планує розмістити 175 тисяч військових на кордоні з Україною до кінця січня наступного року. Приблизно в цей же час, за їх оцінками, найімовірніше почнеться повномасштабне вторгнення.

Крім того, повідомлялося, що до кордону не просто підтягуються війська, а й розвертаються шляхи постачання та медпідрозділи.