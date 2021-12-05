Не сюрприз: Резников оценил усиление России на границе с Украиной

На границе сейчас находится меньше ста тысяч российских военных, но их вскоре может стать намного больше.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает наращивать численность воинского контингента на границе с Украиной.

Об этом он рассказал в комментарии эстонскому телеканалу ETV/ERR.

По его словам, в настоящее время на границе наблюдается около 94 тысяч военнослужащих России, но если тенденция по наращиванию сохраниться, то их вскоре станет 175 тысяч.

Эти данные, говорит Резников, полностью совпадают с информацией разведки США, о чем он сообщил во время выступления в Верховной Раде.

Он добавил, что Россия может разместить на границе указанное количество личного состава и в Украине это понимают и готовы к этому.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россия планирует разместить 175 тысяч военных на границе с Украиной до конца января следующего года. Примерно в это же время, по их оценкам, наиболее вероятно начало полномасштабного вторжения.

Кроме того, сообщалось, что к границе не просто подтягиваются войска, но и разворачиваются пути снабжения и медподразделения.