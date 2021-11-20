Министр обороны увидел позитив в наращивании численности российских войск на границе с Украиной

Резников говорит, что Украина уже привыкла к угрозе.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который съездил в США на встречу с американским коллегой Ллойдом Остином, поделился своими оценками ситуации со стягиванием российских войск к украинской границе.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

В частности, он подтвердил, что данные разведслужб Украины и западных партнеров совпадают, а вот оценки различаются.

По словам Резникова, для ЕС и США наращивание сил на границе стало неожиданностью, в то время, как в Украине за 8 лет войны уже привыкли к угрозе.

Вместе с тем он говорит, что для Украины важно, что об этом начали писать западные СМИ, которые привлекают внимание всего мира к проблеме возможного вторжения России.

"Даже в сложной ситуации я ищу позитив", — сказал Резников.

По его словам, в ситуации с ростом угрозы со стороны России, он видит позитив в том, что это получило ответ мирового сообщества, которое дает агрессору понять, что цена очередной атаки против Украины будет неподъемной.

Как сообщалось ранее, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что у Украины есть девять сценариев ответа на российскую агрессию, а также добавил, что вторжение может начаться уже в конце декабря.