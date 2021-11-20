Міністр оборони побачив позитив у нарощуванні чисельності російських військ на кордоні з Україною

Рєзніков каже, що Україна вже звикла до загрози.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який з’їздив до США на зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном, поділився своїми оцінками ситуації зі стягуванням російських військ до українського кордону.

Про це він розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".

Зокрема, він підтвердив, що дані розвідслужб України та західних партнерів збігаються, а ось оцінки різняться.

За словами Резнікова, для ЄС та США нарощування сил на кордоні стало несподіванкою, тоді як в Україні за 8 років війни вже звикли до загрози.

Водночас він каже, що для України важливо, що про це почали писати західні ЗМІ, які привертають увагу всього світу до проблеми можливого вторгнення Росії.

"Навіть у складній ситуації я шукаю позитиву", — сказав Резніков.

За його словами, у ситуації зі зростанням загрози з боку Росії він бачить позитив у тому, що це отримало відповідь світової спільноти, яка дає агресору зрозуміти, що ціна чергової атаки проти України буде непіднімно.

Як повідомлялося раніше, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що Україна має дев’ять сценаріїв відповіді на російську агресію, а також додав, що вторгнення може розпочатися вже наприкінці грудня.