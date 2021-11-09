Розвідка США помітила нові танки РФ біля кордонів України, а Кремль огризнувся у відповідь

Зафіксовано переміщення російської техніки до кордону з Україною.

Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною. Зокрема, бойові танки Т-80У.

Про це свідчить аналітика військово-розвідувальної компанії Janes, пише Bloomberg.

Згідно з повідомленнями, одного батальйону бойових танків Т-80У було перекинуто на залізничний вокзал у Воронезькій області. Очевидно, надалі вони попрямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні поточного року.

Крім того, у статті сказано, що посилення російської військової присутності викликає занепокоєння Заходу. А офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США уважно стежать за незвичайним нарощуванням військової активності Росії біля України.

У свою чергу в Росії не затрималися з відповіддю і звинуватили США у дестабілізації ситуації в Чорному морі, повідомляє Телеграм-канал RT з посиланням на Міноборони РФ.

Також у Міноборони РФ заявили, що "дії США у Чорноморському регіоні пов’язані з вивченням можливого театру воєнних дій".

Варто зазначити, що 31 жовтня повідомлялося про збільшення кількості військ РФ біля кордонів України. У мережі з’явилося відео, яке доводить переміщення додаткових військових сил до Донбасу.