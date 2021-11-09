Рус

Розвідка США помітила нові танки РФ біля кордонів України, а Кремль огризнувся у відповідь

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
470
Танк Т-80У Новина оновлена 09 листопада 2021, 14:34
Танк Т-80У

Зафіксовано переміщення російської техніки до кордону з Україною.

Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною. Зокрема, бойові танки Т-80У.

Про це свідчить аналітика військово-розвідувальної компанії Janes, пише Bloomberg.

Згідно з повідомленнями, одного батальйону бойових танків Т-80У було перекинуто на залізничний вокзал у Воронезькій області. Очевидно, надалі вони попрямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні поточного року.

Крім того, у статті сказано, що посилення російської військової присутності викликає занепокоєння Заходу. А офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США уважно стежать за незвичайним нарощуванням військової активності Росії біля України.

У свою чергу в Росії не затрималися з відповіддю і звинуватили США у дестабілізації ситуації в Чорному морі, повідомляє Телеграм-канал RT з посиланням на Міноборони РФ.

Також у Міноборони РФ заявили, що "дії США у Чорноморському регіоні пов’язані з вивченням можливого театру воєнних дій".

Варто зазначити, що 31 жовтня повідомлялося про збільшення кількості військ РФ біля кордонів України. У мережі з’явилося відео, яке доводить переміщення додаткових військових сил до Донбасу.

Теги:
#Росія #Донбас #Міноборони РФ #США.
Танк Т-80У
В регіонах
Розвідка США помітила нові танки РФ біля кордонів України, а Кремль огризнувся у відповідь
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Танк Т-80У
Розвідка США помітила нові танки РФ біля кордонів України, а Кремль огризнувся у відповідь
Дата публікації
Категорія
Денис Куликовський
У Києві затримано головного ката в’язниці бойовиків "Ізоляція": хто він і що про нього відомо
Дата публікації
Категорія
Прапори України та ЄС.
Україна більше не в "зеленому списку" ЄС: що це означає
Дата публікації
Категорія
Jerry Heil мріє записати дуети із закордонними виконавцями
Jerry Heil: основна проблема українських жінок - намагання вгодити, а чоловіків - вважати, що їм усі винні
Дата публікації
Категорія
Кордон поліції на лінії розмежування, відео від 9 листопада
Розводять багаття та закидають поліцію камінням: що відбувається на польсько-білоруському кордоні (відео)