Екс-розвідник про зміни на передовій на Донбасі: "Потрібно навалювати противнику"

Командування ЗСУ адекватно реагує на агресію на фронті.

На Донбасі в листопаді зафіксували чергове загострення — окупанти застосовують в обстрілах заборонене озброєння, українські воїни зазнають поранень і гинуть. Поблизу північного кордону — стягує війська Росія.

"Телеграф" поспілкувався з ексрозвідником, начальником військового відділу фонду "Повернися живим" Андрієм Римаруком про те, що відбувається на фронті.

Він зазначив, що з приходом нового головнокомандувача Валерія Залужного (очолив війська у липні 2021 — ред.) відбулися позитивні зміни. За його словами змінилися логістичні рішення, підхід до застосування української вогневої могутності, що запобігає діям армії. Римарук розповів в інтерв’ю, що потрібно "навалювати" ворожим військам та зазначив, що командування показує як це робити.

Він також зазначив, що до активізації армії готуються і волонтери, які продовжують допомагати. Серед потреб українського війська – засоби спостереження: тепловізори, камери, технічні засоби.

Повне інтерв’ю Андрія Римарука щодо ситуації в Донецькій та Луганській областях читайте за посиланням.