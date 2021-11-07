Бойовики змусили ЗСУ стріляти у відповідь: у лавах українських захисників втрати

Окупанти все частіше використовують дрони для атаки позицій ЗСУ.

У неділю, 7 листопада, окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, з яких двічі із застосуванням забороненої "мінської" зброї. Внаслідок обстрілу загинув український захисник.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зокрема порушення було зафіксовано біля населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне, Луганське та Піски.

А біля Новозванівки та Причепилівки окупанти відкривали вогонь зі 120-мм мінометів.

Під час обстрілів один з українських військовослужбовців отримав поранення не сумісні з життям, а ще двох було доставлено до госпіталю. Їх стан оцінюється як задовільний та середньої тяжкості.

Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, в ООС зазначають, що на лінії розмежування окупанти активували використання безпілотників, з яких скидаються вибухові пристрої.

Один із таких вдалося збити.

"Часто ворог підлаштовує політ своїх БПЛА при обльоті лінії розмежування безпілотниками місії ОБСЄ і таким чином намагається безкарно вчиняти свої злочинні дії", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, активізація застосування безпілотників окупаційними військами спостерігається вже близько двох діб. Зазвичай до дрібних дронів прикріплюються одна або кілька гранат від підствольного гранатомета, після чого їх скидають на позиції ЗСУ.