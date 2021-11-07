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Ситуація загострюється: окупанти на Донбасі провокують ЗСУ ударними дронами

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Атаки на українські позиції продовжуються вже дві доби Новина оновлена 07 листопада 2021, 14:13
Атаки на українські позиції продовжуються вже дві доби

Ворог використовує безпілотники для скидання гранат

На вихідних, 6 та 7 листопада, біля лінії розмежування на Донбасі знову активізувалися російські окупанти.

Згідно із заявою української делегації у ТКГ, противник почав використовувати заборонені безпілотники для атаки українських позицій.

У суботу, 6 листопада, представникам ЗСУ вдалося успішно збити один із безпілотників неподалік села Болотене, що у Станично-Луганському районі на Луганщині.

Ймовірно, намагаючись помститися, бойовики продовжили використовувати БПЛА і в неділю, 7 листопада. Цього разу їхня увага переключилася на Донеччину.

Повідомляється, що цього разу окупаційні війська використовували відразу два "дрони". Один із них працював у напрямку населених пунктів Саханка та Водяне (Новоазовський та Маріупольський райони), другий — поряд з Пікузами та Гнутовим (Волноваський та Маріупольський райони відповідно).

Відомо, що у неділю бойовикам навіть вдалося здійснити атаку на українські позиції. Для цього використовувалися боєприпаси ВОГ-17 — це уламкові гранати з детонатором миттєвої дії (по дві з кожного безпілотника).

Так виглядають гранати ВОГ-17. Фото ілюстративне
Так виглядають гранати ВОГ-17. Фото ілюстративне

Про постраждалих українська делегація у ТКГ не повідомляє. Проте дипломати наголошують, що використання іноземних БПЛА заборонено Мінськими домовленостями. До того ж такий напад на позиції української армії вкотре підтверджує небажання бойовиків припиняти війну і дотримуватися режиму тиші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти нещодавно здійснили обстріл Щастя за допомогою безпілотників — постраждала українська військова техніка.

Теги:
#Війна #Донбас #Обстріли #Безпілотники #Окупанти #ОРДЛО
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