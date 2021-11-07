Укр

Ситуация накаляется: оккупанты на Донбассе провоцируют ВСУ ударными дронами

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Атаки на украинские позиции продолжаются уже двое суток Новость обновлена 07 ноября 2021, 14:13
Атаки на украинские позиции продолжаются уже двое суток

Враг использует беспилотники для сбрасывания гранат

На выходных, 6 и 7 ноября, у линии разграничения на Донбассе вновь активизировались российские оккупанты.

Согласно заявлению украинской делегации в ТКГ, противник принялся использовать запрещенные беспилотники для атаки украинских позиций.

В субботу, 6 ноября, представителям ВСУ удалось успешно сбить один из беспилотников неподалеку от села Болотене, что в Станично-Луганском районе на Луганщине.

Вероятно, в качестве попытки отомстить, боевики продолжили использовать БПЛА и в воскресенье, 7 ноября. В этот раз их внимание переключилось на Донетчину.

Сообщается, что в этот раз оккупационные войска использовали сразу два "дрона". Один из них работал в направлении населенных пунктов Саханка и Водяное (Новоазовский и Мариупольский районы), второй — рядом с Пикузами и Гнутовым (Волновахский и Мариупольский районы соответственно).

Известно, что в воскресенье боевикам даже удалось совершить атаку на украинские позиции. Для этого использовались боеприпасы ВОГ-17 — это осколочные гранаты с детонатором мгновенного действия (по две с каждого беспилотника).

Так выглядят гранаты ВОГ-17. Фото иллюстративное
Так выглядят гранаты ВОГ-17. Фото иллюстративное

О пострадавших украинская делегация в ТКГ не сообщает. Однако дипломаты подчеркивают, что использование иностранных БПЛА запрещено Минскими договоренностями. К тому же, такое нападение на позиции украинской армии в который раз подтверждает нежелание боевиков прекращать войну и придерживаться режима тишины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты не так давно совершили обстрел Счастья с помощью беспилотников — пострадала украинская военная техника.

Теги:
#Война #Донбасс #Обстрелы #Беспилотники #Оккупанты #ОРДЛО
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