Укр

Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ Новость обновлена 16 сентября 2021, 12:41
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ

Боевики атаковали город Счастье, могли пострадать мирные жители

Утром 16 сентября оккупанты так называемых "республик" Донбасса обстреляли город Счастье в Луганской области, где располагается 3-й погранотряд имени Пикуса. 

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, боевики вели обстрел в направлении села Веселая Гора.

Известно, что ведение огня оккупанты осуществляли с помощью беспилотника, а стреляли из минометов 82-го калибра.

К счастью, в результате этой атаки ни военные, ни мирные жители Счастья не пострадали. Однако в результате обстрела повреждены здания и несколько единиц техники.

Ранее мы сообщали, что обстрелы на Донбассе 11 и 12 сентября стали еще более дерзкими, чем ранее, а боевики стреляли и по мирным населенным пунктам.

Также "Телеграф" сообщал, что в ОБСЕ направили более сотни нот за два дня обстрелов.

Напомним, что во время обстрела на Донбассе 13 сентября погиб 24-летний военнослужащий Демьян Данилив со Львовщины. Он был старшим солдатом и командиром механизированного отделения, и погиб в результате атаки боевиков в Новоайдаровском районе Луганщины.

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