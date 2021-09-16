Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений

Боевики атаковали город Счастье, могли пострадать мирные жители

Утром 16 сентября оккупанты так называемых "республик" Донбасса обстреляли город Счастье в Луганской области, где располагается 3-й погранотряд имени Пикуса.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, боевики вели обстрел в направлении села Веселая Гора.

Известно, что ведение огня оккупанты осуществляли с помощью беспилотника, а стреляли из минометов 82-го калибра.

К счастью, в результате этой атаки ни военные, ни мирные жители Счастья не пострадали. Однако в результате обстрела повреждены здания и несколько единиц техники.

Ранее мы сообщали, что обстрелы на Донбассе 11 и 12 сентября стали еще более дерзкими, чем ранее, а боевики стреляли и по мирным населенным пунктам.

Также "Телеграф" сообщал, что в ОБСЕ направили более сотни нот за два дня обстрелов.

Напомним, что во время обстрела на Донбассе 13 сентября погиб 24-летний военнослужащий Демьян Данилив со Львовщины. Он был старшим солдатом и командиром механизированного отделения, и погиб в результате атаки боевиков в Новоайдаровском районе Луганщины.