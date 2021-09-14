Украина обратилась в ОБСЕ из-за эскалации конфликта, а тем временем на Донбассе очередные потери

Позиции ВСУ обстреливали близ восьми населенных пунктов.

Очередное обострение на Донбассе — за 13 сентября боевики "Л/ДНР" обстреливали позиции украинских защитников дюжину раз. Один из них погиб в результате огнестрельного ранения. В связи с участившимися обстрелами Украина передала ноту ОБСЕ из-за систематического несоблюдения российскими оккупантами режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Так, по боевой ситуации в Донецкой и Луганской областях, обстрелы велись возле Зайцевого, Верхнеторецкого, Нью-Йорка, Золотого-4, Катериновки, Новоалександровки, Причепиловки, Попасной.

Отметим, что в части обстрелов боевики применяли крупнокалиберную артиллерию 122 мм и запрещенный Минскими договоренностями минометы в 120 мм.

В Миссию ОБСЕ Украина передала ноту по событиям на Донбассе 11 и 12 сентября, когда в субботу и воскресенье соответственно обстрелы усилились. От действий боевиков за выходные погибли четверо и пострадали 13 военнослужащих Украины, а также имущество мирных жителей в обстрелянных селах.

Штаб ООС сообщает, что несмотря на более чем сотню нот со стороны Украины в ОБСЕ боевики на дипломатические меры не прореагировали, поэтому украинские военные будут отвечать адекватно на огонь с их стороны в случае дальнейшего обострения обстановки. Применять будут не только огнестрельное оружие, но и другие "необходимые средства".

Ранее "Телеграф" сообщал, где велись обстрелы на Донбассе в выходные.