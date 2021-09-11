Боевики накрыли из крупнокалиберной артиллерии Новогнатовку, есть разрушения в жилом секторе (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 38
обстрел велся со стороны оккупированного Докучаевска
В субботу, 11 сентября, боевики не только осуществили череду обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский воин погиб и еще десять получили ранения и боевые травмы. Они также обстреляли из крупнокалиберной артиллерии село Новогнатовка.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
Так, огонь велся со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск. Новогнатовку обстреляли с применением ствольной артиллерии 122-го калибра.
В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (частного дома), и разрывы на прилегающей территории.
"Пострадавших среди гражданского населения нет", — говорится в сообщении.
Указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК.
"Соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органам предварительного расследования Украины и станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле", — добавили в украинской стороне СЦКК.
Как сообщалось, ранее в субботу, 11 сентября, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что оккупанты в сентябре усилили обстрелы на Донбассе, однако ВСУ не молчат и дают ответ, в результате чего боевики также несут потери.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-