Укр

На Луганщине погиб молодой украинский воин

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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ВСУ несет потери в зоне проведения ООС. Новость обновлена 14 сентября 2021, 10:54
ВСУ несет потери в зоне проведения ООС.

Военнослужащий ВСУ погиб от пули боевиков.

Во время обстрела на Донбассе 13 сентября погиб военнослужащий Демьян Данилив со Львовщины.

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

Сообщается, что он был старшим солдатом и командиром механизированного отделения. 24-летний военнослужащий погиб в Новоайдаровском районе Луганщины. Как ранее сообщал штаб ООС, в этом районе боевики обстреливали позиции украинских военных в Причепиловке. Оккупанты использовали стрелковое оружие, а также крупнокалиберные пулеметы и минометы 82-мм.

Также на Луганщине обострение произошло вблизи Попасной, Катериновки, Золотого-4 и Новоалександровки.

Демьян Данилив родился в 1997 году в селе Рудники Стрийского района.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за обострения ситуации и гибели четырех украинских военных на выходных 11 и 12 сентября Украина направила в ОБСЕ ноту. Обстрелы за последнюю неделю велись в разных районах Донецкой и Луганской областей, под них попали не только военные, но и мирные населенные пункты. В частности — Марьинка и Трехизбенка, где пострадала пятиэтажка.

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