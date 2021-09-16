Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
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Бойовики атакували місто Щастя, могли постраждати мирні жителі
Вранці 16 вересня окупанти так званих "республік" Донбасу обстріляли місто Щастя в Луганській області, де розташовується 3-й прикордонний загін імені Пікуса.
Як повідомили в прес-службі МВС України, бойовики вели обстріл в напрямку села Весела Гора.
Відомо, що ведення вогню окупанти здійснювали за допомогою безпілотника, а стріляли з мінометів 82-го калібру.
На щастя, в результаті цієї атаки ні військові, ні мирні жителі Щастя не постраждали. Однак в результаті обстрілу пошкоджені будівлі і кілька одиниць техніки.
Раніше ми повідомляли, що обстріли на Донбасі 11 і 12 вересня стали ще більш зухвалими, ніж раніше, а бойовики стріляли і по мирних населених пунктах.
Також "Телеграф" повідомляв, що в ОБСЄ направили понад сотні нот за два дні обстрілів.
Нагадаємо, що під час обстрілу на Донбасі 13 вересня загинув 24-річний військовослужбовець Дем’ян Данилів зі Львівщини. Він був старшим солдатом і командиром механізованого відділення, і загинув в результаті атаки бойовиків на Луганщині.
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