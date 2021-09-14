Україна звернулася до ОБСЄ через ескалацію конфлікту, а тим часом на Донбасі чергові втрати

Позиції ЗСУ обстрілювали поблизу восьми населених пунктів.

Чергове загострення на Донбасі — за 13 вересня бойовики "Л/ДНР" обстрілювали позиції українських захисників дюжину разів. Один з них загинув в результаті вогнепального поранення. У зв’язку з обстрілами Україна передала ноту ОБСЄ через систематичне недотримання російськими окупантами режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Так, по бойовій ситуації в Донецькій і Луганській областях, обстріли велися біля Зайцевого, Верхньоторецького, Нью-Йорка, Золотого-4, Катеринівки, Новоолександрівки, Причепилівки, Попасної.

Відзначимо, що в частині обстрілів бойовики застосовували великокаліберну артилерію 122 мм і заборонені Мінськими домовленостями міномети в 120 мм.

У Місію ОБСЄ Україна передала ноту щодо подій на Донбасі 11 і 12 вересня, коли в суботу та неділю відповідно обстріли посилилися. Від дій бойовиків за вихідні загинули четверо і постраждали 13 військовослужбовців України, а також майно мирних жителів в обстріляних селах.

Штаб ООС повідомляє, що попри більш ніж сотню нот з боку України в ОБСЄ бойовики на дипломатичні заходи не прореагували, тому українські військові будуть відповідати адекватно на вогонь з їх боку в разі подальшого загострення ситуації. Застосовувати будуть не тільки вогнепальну зброю, а й інші "необхідні засоби".

Раніше "Телеграф" повідомляв, де велися обстріли на Донбасі у вихідні.