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На Донбасі за день один військовослужбовець ЗСУ убитий, ще десять поранені і травмовані

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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військовослужбовець ВСУ Новина оновлена 11 вересня 2021, 18:00
військовослужбовець ВСУ

Окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії.

Станом на вечір 11 вересня зафіксовано десять порушень режиму перемир’я на Донбасі. В результаті обстрілу з боку окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ, вісім отримали поранення і ще двоє — травми.

Про це повідомляється у зведенні ООС станом на 17:00.

При цьому в районі Новогнатівки та Верхньоторецька вогонь російські найманці вели з важкої артилерії, калібру 122-мм.

Крім того, в районі Нью-Йорка з ворожого безпілотника була скинута 82-мм мінометну міну.

Обстріли були також зафіксовані неподалік від Золотого-4, Талаківки й Старогнатівки.

Троє постраждалих військовослужбовців знаходяться в стані середньої тяжкості. Стан решти розцінюється, як задовільний.

Всіх поранених доставили в медичні установи.

Відзначається, що Збройні сили відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомляв, що у вересні російські найманці втратили шість осіб убитими та дванадцять пораненими.

військовослужбовець ВСУ
Україна
На Донбасі за день один військовослужбовець ЗСУ убитий, ще десять поранені і травмовані
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
військовослужбовець ВСУ
На Донбасі за день один військовослужбовець ЗСУ убитий, ще десять поранені і травмовані
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