На Донбасі за день один військовослужбовець ЗСУ убитий, ще десять поранені і травмовані
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Окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії.
Станом на вечір 11 вересня зафіксовано десять порушень режиму перемир’я на Донбасі. В результаті обстрілу з боку окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ, вісім отримали поранення і ще двоє — травми.
Про це повідомляється у зведенні ООС станом на 17:00.
При цьому в районі Новогнатівки та Верхньоторецька вогонь російські найманці вели з важкої артилерії, калібру 122-мм.
Крім того, в районі Нью-Йорка з ворожого безпілотника була скинута 82-мм мінометну міну.
Обстріли були також зафіксовані неподалік від Золотого-4, Талаківки й Старогнатівки.
Троє постраждалих військовослужбовців знаходяться в стані середньої тяжкості. Стан решти розцінюється, як задовільний.
Всіх поранених доставили в медичні установи.
Відзначається, що Збройні сили відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомляв, що у вересні російські найманці втратили шість осіб убитими та дванадцять пораненими.
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