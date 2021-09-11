На Донбассе за день один военнослужащий ВСУ убит, еще десять ранены и травмированы
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Оккупанты открывали огонь из тяжелой артиллерии.
По состоянию на вечер 11 сентября зафиксировано десять нарушений режима перемирия на Донбассе. В результате обстрелов со стороны оккупантов погиб военнослужащий ВСУ, восемь получили ранения и еще двое — травмы.
Об этом сообщается в сводке ООС по состоянию на 17:00.
При этом в районе Новогнатовки и Верхнеторецкого огонь российские наемники вели из тяжелой артиллерии, калибра 122-мм.
Кроме того, в районе Нью-Йорка с вражеского беспилотника была сброшена 82-мм минометная мина.
Обстрелы были также зафиксированы неподалеку от Золотого-4, Талаковки и Старогнатовки.
Трое пострадавших военнослужащих находятся в состоянии средней тяжести. Состояние остальных расценивается, как удовлетворительное.
Всех раненых доставили в медицинские учреждения.
Отмечается, что Вооруженные силы открывали огонь в ответ.
Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сообщал, что в сентябре российские наемники потеряли шесть человек убитыми и двенадцать ранеными.
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