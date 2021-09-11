Укр

Боевики на Донбассе использовали запрещенное вооружение - в рядах ВСУ есть погибшие и раненые

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На Донбассе очередное обострение. Новость обновлена 11 сентября 2021, 08:08
На Донбассе очередное обострение.

Зафиксировали обстрелы и пролеты БПЛА.

На Донбассе продолжаются обстрелы позиций украинских военных. За сутки 10 сентября и первые несколько часов субботы нарушения со стороны ОРДЛО зафиксировали десять раз. В результате обстрелов погиб военный, еще трое ранены.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

За пятницу боевики били из разных видов вооружения по позициям ВСУ в Широкином и Водяном, где применили различные гранатометы, близ Попасной обстреливали трижды из гранатометов и минометов калибром 120 мм. Также оккупационные войска РФ открывали огонь возле Золотого-4.

Кроме этого на Донбассе летал вражеский беспилотник.

За утро субботы, в сводке на 7 утра, отмечены два обстрела — в Золотом-4 они продолжились после пятничных, оккупанты использовали гранатометы и стрелковое оружие, а под Новогнатовкой применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию 122 калибра.

Один украинский защитник погиб от огнестрельного ранения. Еще трое в состоянии средней тяжести после осколочных ранений.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты назвали обострением на Донбассе один из рисков этой осени.

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