Укр

Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, но ВСУ дают ответ - главком Залужный

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Военнослужащий ВСУ Новость обновлена 11 сентября 2021, 17:31
Военнослужащий ВСУ

Оккупанты за сентябрь потеряли шестерых наемников.

С начала текущего месяца на линии разграничения было зафиксировано 59 нарушений режима "тишины" со стороны оккупационных войск.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он указал, что в этом месяце боевики обстреляли позиции украинских защитников 59 раз, из которых 19 с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Он отметил, что при этом на фронте погиб украинский воин, еще 13 получили ранения, а 8 — боевые травмы.

Залужный сообщил, что, по данным разведки, за это время погибли 6 наемников РФ, а еще 12 получили ранения.

По его словам, в последнее время российские вооруженные формирования увеличили интенсивность нарушений числа обстрелов, но вместе с тем отмечает, что ситуация остается контролируемой.

"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся", — отметил Залужный.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 сентября на Донбассе от огнестрельного ранения погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения.

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