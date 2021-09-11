Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, но ВСУ дают ответ - главком Залужный
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Оккупанты за сентябрь потеряли шестерых наемников.
С начала текущего месяца на линии разграничения было зафиксировано 59 нарушений режима "тишины" со стороны оккупационных войск.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Он указал, что в этом месяце боевики обстреляли позиции украинских защитников 59 раз, из которых 19 с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Он отметил, что при этом на фронте погиб украинский воин, еще 13 получили ранения, а 8 — боевые травмы.
Залужный сообщил, что, по данным разведки, за это время погибли 6 наемников РФ, а еще 12 получили ранения.
По его словам, в последнее время российские вооруженные формирования увеличили интенсивность нарушений числа обстрелов, но вместе с тем отмечает, что ситуация остается контролируемой.
"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся", — отметил Залужный.
Как сообщалось ранее, в ночь на 11 сентября на Донбассе от огнестрельного ранения погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения.
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