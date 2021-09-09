Обстрелы не прекращаются: на Донбассе "накрыли огнем" следователей СБУ и ранили украинского военного

Последствия обстрелов мирных сел показали на фото

Последние двое суток на Донбассе не утихают обстрелы со стороны российских боевиков — они палят из запрещенного вооружения по мирным селам, в результате чего страдает инфраструктура и местные жители. За сегодня, 9 сентября, под обстрел попала следственная группа СБУ, также ранение получил военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщают пресс-службы оборонных ведомств.

Так, по информации пресс-службы Операции объединенных сил, за сегодня боевики РФ 9 раз нарушали режим "тишины". Под обстрелы попали населенные пункты Гранитное, Красногоровка, Верхнее Торецкое, Нью-Йорк, Новозвановка. Враг использовал пулеметы, гранатометы, минометы и другое запрещенное оружие.

Известно, что огнестрельное ранение получил украинский военный, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Кроме того, как сообщила Служба безопасности Украины, во время работы в Трехизбенке, которую российские военнослужащие обстреляли вчера вечером, "огнем накрыло" следственную группу СБУ. Офицеры собирали информацию о причастности боевиков РФ к обстрелам мирных населенных пунктов.

"Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых", — отметила пресс-служба.

Напомним, как сообщал "Телеграф", вечером 8 сентября на Донбассе враг открыл минометный огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки и Песков. Там раздавались взрывы. На утро четверга, 9 сентября, наемники обстреляли железнодорожную станцию "Скотовата", в результате чего движение украинских поездов там временно остановили. Ранения за минувшие сутки получили восемь украинских военнослужащих.