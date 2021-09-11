Окупанти посилили обстріли на Донбасі, але ВСУ дають відповідь — головком Залужний

Окупанти за вересень втратили шістьох найманців.

З початку поточного місяця на лінії розмежування було зафіксовано 59 порушень режиму "тиші" з боку окупаційних військ.

Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

Він вказав, що в цьому місяці бойовики обстріляли позиції українських захисників 59 разів, з яких 19 з застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

Він зазначив, що при цьому на фронті загинув український воїн, ще 13 отримали поранення, а 8 — бойові травми.

Залужний повідомив, що, за даними розвідки, за цей час загинули 6 найманців РФ, а ще 12 отримали поранення.

За його словами, останнім часом російські збройні формування збільшили інтенсивність порушень числа обстрілів, але разом з тим відзначає, що ситуація залишається контрольованою.

"Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємося", — зазначив Залужний.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 11 вересня на Донбасі від вогнепального поранення загинув військовослужбовець ЗСУ, ще троє отримали осколкові поранення.