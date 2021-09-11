Бойовики на Донбасі використовували заборонене озброєння — в рядах ЗСУ є загиблі і поранені
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Зафіксували обстріли і прольоти БПЛА.
На Донбасі тривають обстріли позицій українських військових. За добу 10 вересня і перші кілька годин суботи порушення з боку ОРДЛО зафіксували десять разів. В результаті обстрілу загинув військовий, ще троє поранені.
Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил в Facebook.
За п’ятницю бойовики гатили з різних видів озброєння по позиціях ЗСУ в Широкиному і Водяному, де застосували різні гранатомети, поблизу Попасної обстрілювали тричі з гранатометів і мінометів калібром 120 мм. Також окупаційні війська РФ відкривали вогонь біля Золотого-4.
Крім цього на Донбасі літав ворожий безпілотник.
За ранок суботи, в зведенні на 7 ранку, відзначені два обстріли — в Золотому-4 вони продовжилися після п’ятничних, окупанти використовували гранатомети і стрілецьку зброю, а під Новогнатівкою застосували заборонену Мінську домовленостями артилерію 122 калібру.
Один український захисник загинув від вогнепального поранення. Ще троє в стані середньої тяжкості після осколкових поранень.
Раніше "Телеграф" писав, що експерти назвали загостренням на Донбасі один з ризиків цієї осені.
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