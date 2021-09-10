Загострення на Донбасі й тарифний удар: які загрози готує для українців осінь-2021

"Телеграф" разом з експертами оцінив головні виклики осені, з якими доведеться зіткнутися українському народові

Осінь-2021 несе серйозні загрози для України. І мова не тільки про чергову хвилю пандемії коронавірусу, яка накриває країну з новою силою. І не тільки про російсько-білоруські військові навчання Захід-2021, небезпеку яких "Телеграф" уже аналізував. Є ще як мінімум дві больові точки — Донбас і тарифи.

Донбаський фронт продовжить загострюватися

За вісім перших днів осені окупанти вчинили вже близько 50 обстрілів, поранивши й травмувавши понад десять українських військових. Так, тільки за 8 вересня було поранено двох захисників України, а ще шестеро отримали травми. Крім того, під обстріл бойовиків потрапила мирна Мар’їнка, що в Донецькій області. Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин, коментуючи "Телеграфу" осіннє загострення на фронті, нагадує, що на середину вересня намічено вибори в Держдуму РФ.

"Завжди подібні процеси, пожвавлення політичного життя в Росії, супроводжує активізація окупантів на сході України. Російські бойовики збільшують кількість провокаційних дій. Тож ще будуть і обстріли позицій Об’єднаних сил, і удари по мирній інфраструктурі", — попереджає Влад Волошин.

Крім того, зі зміною природної палітри (жовтіє й опадає листя, оголюються поля і ліси) традиційно змінюється і палітра театру військових дій.

"Відбувається переміщення військ, бойових позицій. Активізується розвідка, починаючи від залучення безпілотних літальних апаратів, закінчуючи виходами диверсійно-розвідувальних груп, розвідкою вогнем, розвідкою боєм. Все це загострює ситуацію", — підкреслює військовий експерт.

Він також зазначає, що у вересні практично по всій території України, включаючи Азовське і Чорне моря, будуть проходити масштабні військові навчання "Об’єднані зусилля-2021". І участь у них, крім наших військових, прийме близько 15 країн-членів НАТО і партнерів.

"Під час таких подій росіяни завжди намагаються влаштувати провокації. То літаки їх літають в небезпечній близькості, то кораблі заходять в чужі територіальні води. Не виключаю чогось подібного і в цей раз", — говорить Влад Волошин.

При цьому зрушень в переговорному процесі не передбачається. Той же глава МЗС РФ Сергій Лавров у відповідь на бажання української сторони організувати зустріч в нормандському форматі відповів образами.

У ракурсі донбаського кейса до загострення внутрішньої ситуації в нашій країні може привести й тиск Німеччини на офіційний Київ щодо імплементації в українське законодавство "формули Штайнмайера".

Спробуй зробити це представники влади, навіть увімкнувши всі важелі тиску на Раду, включаючи монобільшість, — вулиця може спалахнути протестами "антикапітулянтів".

Тарифний удар може розгойдати країну

Вуличні протести цілком імовірні й на ґрунті тарифів. Ціна на природний газ на європейських біржах б’є рекорди, що неминуче негативно відіб’ється на простих українцях. Зараз річний "фіксований" тариф "Нафтогазу" для постачання палива населенню становить 7,96 грн/куб. м. Але, за деякими прогнозами, ціни можуть злетіти мало не у два рази. А ті ж школи, підприємства, інші заклади — це вам не фізособи. І якщо виходити з ринкових цін, до яких нас схиляють, їм доведеться платити по 18-20 грн за куб. Що призведе до величезних проблем. Для всіх.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зізнався "Телеграфу", що головною загрозою цієї осені він вважає питання ціни на газ, комунальних тарифів, зменшення субсидій. Все це, підкреслює експерт, призведе до того, що будуть збільшуватися борги споживачів.

"Все може вилитися не тільки в політичну кризу, яка може мати місце, але і в суспільну кризу, якщо не будуть прийняті відповідні запобіжники. Політичні опоненти точно цим скористаються: погіршенням рівня життя людей і неможливістю платити за тими квитанціями, які прийдуть. І це велика загроза не стільки для влади, як дехто каже, скільки в цілому для ситуації в Україні, — запевняє Віталій Бала. — Особливо, якщо влада спробує застосувати силу у разі масових протестів. А певні чутки ходять, враховуючи перестановки в силовому блоці".

Експерт з питань сектора оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці Олег Стариков також вважає головною загрозою осені повне нерозуміння владою, що вона буде робити з імовірним різким зростанням тарифів, перш за все, на газ і опалення.

"А оскільки не розуміють, плутано пояснюють суспільству, що і чому роблять. Намагаються навісити всі проблеми на місцеву владу. Мовляв, нехай вона регулює-встановлює тарифи. Але коли до населення прийдуть страшні платіжки, ніхто не буде розбиратися, хто там і за що відповідає. Всі питання будуть до Зеленського і Ко. І спроби представити ймовірні протести та невдоволення, абсолютно справедливі виступи проти вбивчих тарифів, підступами "руки Кремля" не допоможуть, — вважає експерт. — Спецслужбам РФ нема сенсу реально вкладатися в політичну кризу в Україні. Вони бачать — всього, що робить непрофесійна українська влада, досить для того, щоб вона сама себе завалила".

На думку Олега Старикова, політична криза, в тому числі на хвилі тарифних протестів, можлива. Але проведення дострокових парламентських або президентських виборів — малоймовірне.

"Якщо, звичайно, не буде якогось "чорного лебедя" - раптової події, яка розбурхає суспільство своєю несправедливістю. Втім, влада може спробувати вгамувати пристрасті за допомогою заміни уряду — частково або повністю", — прогнозує експерт.

Раніше про головні виклики осені-2021 і не тільки "Телеграф" поговорив з ексзаступником міністра внутрішніх справ України, колишнім губернатором Закарпаття і Луганщини, народним депутатом Верховної Ради 6-го і 7-го скликань Геннадієм Москалем.