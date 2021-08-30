"Нафтогаз" підніме ціни для користувачів останньої надії: що це значить

У вересні вартість газу в Україні подорожчає на 22 копійки

У газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у вересні 2021 року піднімуть ціну для тих, хто користується паливом від постачальника "останньої надії" — вартість складе 12 гривень за кубометр.

Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє пресслужба компанії "Нафтогаз".

Варто зазначити, що в серпні цього року ціна газу була 11,78 грн/куб. м (з податком, без доставлення).

Таким чином, різниця вартості газу в наступному місяці складе 22 копійки.

Зараз річний "фіксований" тариф "Нафтогазу" для постачання палива населенню становить 7,96 грн/куб. м.

Що стосується інших підприємств, то там ціна газу у вересні буде коливатися від 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр.

Відомо, що на цей час ГК "Нафтогаз України" є постачальником "останньої надії" і відправляє паливо в майже 500 тисяч будинків.

Про "останню надію" потрібно знати, що це компанія, завданням якої є протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо у нього немає постійного постачальника палива.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розміри підземних сховищ газу України є третіми у світі, тому країна має явний потенціал для того, щоб стати газовим щитом Європи.

Нагадуємо, що глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, чи може в країні впасти вартість газу для населення і що для цього потрібно.