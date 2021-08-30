"Нафтогаз" поднимет цены для пользователей последней надежды: что это значит

В сентябре стоимость газа Украине подорожает на 22 копейки

В Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в сентябре 2021 года поднимут цену для тех, кто пользуется топливом от поставщика "последней надежды" — стоимость составит 12 гривен за кубометр.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз".

Стоит отметить, что в августе этого года цена газа была 11,78 грн / куб. м (с налогом, без доставки).

Таким образом, разница стоимости газа в следующем месяце составит 22 копейки.

Сейчас годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза" для поставки топлива населению составляет 7,96 грн / куб. м.

Что касается других компаний, то там цена газа в сентябре будет колебаться от 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр.

Известно, что на данный момент ГК "Нафтогаз Украины" является поставщиком "последней надежды"и отправляет топливо в почти 500 тысяч домов.

О "последней надежде" нужно знать, что это компания, заданием которой является в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если у него нет постоянного поставщика топлива.

Ранее "Телеграф" сообщал, что размеры подземных хранилищ газа Украины являются третьими в мире, поэтому страна имеет явный потенциал для того, чтобы стать газовым щитом Европы.

Напоминаем, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, может ли в стране упасть стоимость газа для населения и что для этого нужно.