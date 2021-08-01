У Нафтогазі пояснили, як і на скільки можна знизити ціни на газ для українців

Глава НАК "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів про умови, які дозволять знизити ціни на газ в Україні.

Про це він сказав в суботньому інтерв'ю, для "Радіо Свобода".

За словами Вітренко, можна зменшити ціну газу для населення з рекордних 15-ти гривень до 11-12 грн за кубометр. Для цього необхідно, щоб в Україні було більше газу, ніж вона використовує. Також можливі варіанти, при яких газ з Центральної Азії йшов до Європи через Україну, або ж у тому випадку, якщо крім російського газу в країну буде поставлятися газ з Близького Сходу.

При цьому глава Нафтогазу констатував, що на даний момент найпростіший з точки зору технічної реалізації варіант - поставки газу з Центральної Азії до Європи - не реалізовується, так як Росія їх блокує.

"Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом - це теж те, над чим ми працюємо", - запевнив глава НАК.

Нагадаємо, що зміни в тарифах на газ вступили в силу з 1 серпня, разом із тим почали свою роботу ще кілька нововведень, таких як нова дорожня розмітка для велосипедів і мотоциклів, а також додаток в телефоні замість фіскального чека.