Автогаз побил исторический рекорд стоимости в Украине

Автогаз установил новый рекорд цены за всю историю наблюдений в Украине. Его средняя цена по Украине 27 июля составила 16 гривен 77 копеек за 1 литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга цен на топливо Консалтинговой группы "А-95".

По данным "А-95" дороже всего топливо – 17,49 грн/л можно приобрести на АЗС сети "ОККО", чуть дешевле – на 1 копейку, можно купить в сетях WOG и SOCAR. Дешевле всего – 15,98 грн/л обойдется покупка в сети "Авантаж 7".

За сутки автогаз на украинских АЗС подорожал от 7 до 22 копеек на литре, хотя ряд сетей оставили свои цены и без изменений, тем не менее в среднем автогаз с 26 на 27 июля вырос в цене на 5 копеек.

Таким образом цена автогаза в 16,77 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии подорожали на 4 580 грн/т, до 28 210 грн/т.

Параллельно по данным "А-95" в июле импорт сжиженного газа в Украину снизился на 10% - со 114 тысяч до 102 тысяч тонн за 25 дней июня и июля соответственно.

Прежде всего это объясняют падением сразу на 28% - до 13,7 тыс. тонн импорта сжиженного газа из Беларуси, вызванного "войной" санкций между Украиной и Беларусью, начавшейся в мае.

Также снизился импорт СУГ из Казахстана, из РФ от "Лукойла" и автотранспортом через западную границу – сразу на 40%, в то же время выросли поставки топлива от ряда российских поставщиков.