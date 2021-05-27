Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко

С 26 мая Украина прекратила все авиасообщение с Республикой Беларусь из-за ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, что возможно, станет лишь началом в грядущей войне санкций Украины с соседом. Какие конкретно «слабые» места украинской экономики могут пострадать в этом случае и в каких случаях украинцы смогут ощутить личную «цену» борьбы с диктатурой Александра Лукашенко, разбирался «Телеграф».

Миллиардные обороты, но не в пользу Украины

Данные о товарообороте между Украиной и Беларусью за 2020 год разнятся, так, по сведениям Посольства РБ в Украине он составил 4,5 млрд дол., что вывело нашу страну на второе место среди торговых партнеров Беларуси. И это при условии падения товарооборота на 22,2%.

По данным Госстата Украины за минувший год товарооборот между странами составил 4,2 млрд дол. или порядка 4% из общего товарооборота в 103,3 млрд. дол., падение составило 26,8%.

Основа экспорта Беларуси в Украину: нефтепродукты, по данным украинского Госстата это более 50% всего белорусского экспорта в Украину, затем идут минеральные удобрения, продукция машиностроения, в частности сельскохозяйственная техника и большегрузные авто. В обмен на это в Беларусь из Украины идут продукты питания, продукция машиностроения и прочее. В целом та же номенклатура товаров проходит и по данным украинского Госстата.

Также нет разночтений в том, для кого эта торговля более выгодна – и белорусские и украинские данные отдают позитивное сальдо в товарообороте Минску: по данным белорусской стороны это 1,7 млрд дол., а по украинским - 1,5 млрд дол.

Бензин для Украины – понадобится, заменим, но может и не понадобится

Основу украинского импорта из Беларуси составляют нефтепродукты - по данным Госстата это почти 1,5 млрд дол. (из 2,8 млрд. дол. общего импорта). По итогам же января-апреля 2021 года Беларусь стала основным импортером бензинов в Украину, поставив 308,8 тыс. тонн бензина из общего объема в 362 тыс. тонн, что в полтора раза больше чем в январе-апреле 2020 года, сообщает Консалтинговая группа «А-95».

Также в апреле 2021 года более 70% дорожного битума в Украину поставляли из Беларуси (66,9 тыс.тонн), на втором месте находится Греция с 18 тыс. тонн и на третьем - Польша с 6 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем в апреле 2020 года.

Подобные крупные объемы нефтепродуктов, ввозимые в Украину из Беларуси, делают вопрос будущих санкций, ограничений или запретов на поставку данного вида товара очень болезненным для обеих стран, что, по мнению экспертов, делает возможное эмбарго маловероятным.

Так, по мнению директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна запрет на поставку нефтепродуктов в Украину со стороны Александра Лукашенко маловероятен, хотя в 2020 году Украина купила у Беларуси 0,85 млн. тонн бензина (более 30% украинского рынка), дизтоплива – 2,2 млн. тонн (тоже более 30% рынка), 0,38 млн. тонн сжиженного газа (17%) и 0,58 млн тонн битума (50% рынка).

«Я в это (запрет поставки нефтепродуктов. - Авт.) не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики. Мозырский НПЗ, который стоит на границе с нами, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок, Беларусь же обеспечивает преимущественно Новополоцкий НПЗ, расположенный на севере. То есть Украина кормит Беларусь (безусловно, после России). Именно поэтому я не верю, что Лукашенко будет даже намекать на проблемы с топливом», - написал Сергей Куюн на своей странице в соцсети Facebook.

Если же президент Беларуси решится на подобный шаг, то «Укртатнафта» должна будет нарастить переработку на 2 млн тонн (в два раза), что вполне реально, подчеркивает эксперт, не говоря уже об импорте морским путем.

Единственная проблема - битум, перекрыть его импорт из Беларуси за счет собственного производства и импорта морем удастся лишь наполовину, но это некритично, так как можно будет строить больше дорог и объектов, не требующих его при строительстве.

В целом по мнению Сергея Куюна, Украина найдет чем заместить белорусские нефтепродукты, а вот выживет ли без продаж в Украину белорусская нефтепереработка, вопрос. Вместе с тем по его мнению это шанс для роста собственной нефтепереработки.

Так, по данным СМИ, азербайджанская госкомпания «Socar New Enegry» уже начала поставки дизельного топлива производства «Роснефти» в Украину – поступили первые 2 тыс. тонн, в целом же квота компании на май составляет более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа.

Удобрения из Беларуси – могут пострадать аграрии, а за ними и остальные, но не сразу

290,1 млн дол. или чуть более 10% от общего импорта в 2,8 млрд дол., оставляют поставки в Украину белорусских минеральных удобрений и тут картина выглядит во многом схоже с нефтепродуктами.

Так, по словам председателя ассоциации «Союз агрохимиков Украины» Сергея Рубана, в настоящий момент белорусские удобрения доминируют на украинском рынке, занимая по сути монопольное положение в сегменте калийных удобрений и большую часть – в сегменте фосфорных.

«С одной стороны вводить ограничения на поставки в Украину для Беларуси это сильный удар по собственному производителю, с другой – этого полностью нельзя исключать, если вспомнить о возможном влиянии на действия белорусских властей со стороны Российской Федерации», - говорит эксперт.

По словам собеседника «Телеграфа» в этом случае заместить белорусские поставки Украина не сможет и это может повлиять на аграриев и украинских потребителей аграрной продукции, правда в несколько отдаленной перспективе.

«С калийными удобрениями вопрос решается просто – заместить их Украина не сможет, но ограничение их внесения во многих случаях на протяжении первого года не скажется катастрофически на урожайности культур. С фосфорными ситуация куда сложнее – Украина может найти их на других рынках, но дело в том, что в августе-октябре традиционно начинается пик их потребления и свободные объемы давно куплены. Можно найти некоторые объемы в свободной поставке, но их будет немного и стоить они будут куда дороже, а в отличии от калийных, нехватка фосфорных удобрений в земле ведет к серьезному снижению урожайности», - отмечает Сергей Рубан.

Попытка купить фосфорные удобрения по повышенной цене и их возможная нехватка при посевной кампании 2021 года может привести к росту цен на продукты для украинцев в 2022 году.

«В структуре себестоимости аграрной продукции агрохимия составляет до 30-35%, их нехватка при проведении посевных работ приведет к снижению урожайности, то есть продукции станет меньше, что повлечет за собой возможный рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Особенно если возникнут перебои с поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев. Впрочем, возможные последствия всех данных шагов рядовые украинцы смогут почувствовать на себе не ранее весны 2022 года», - считает Рубан.

Сколько времени понадобится на перестройку

В то же время председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко считает, что особых последствий для продуктовой корзины украинцев возможные проблемы с импортом из Беларуси, не будет.

«Беларусь не является каким-то критическим поставщиком для Украины, мы просто покупаем у них нефтепродукты из российской нефти которую сами купить не можем по политическим причинам. Но нам их может поставлять компания из любой страны, которую мы считаем дружественной, те же нефтепродукты из той же российской нефти. Конечно, для этого понадобится время, примерно 3-4 месяца. Теперь мы будем просто покупать товар у более дружественных нам стран. По нефтепродуктам это будет, например, тот же Азербайджан в лице компании «Socar New Enegry». Как показывает опыт недавней пробки на Суэце, на перестройку логистических цепочек экономике понадобится 3-4 месяца», - считает эксперт.

Правда, по словам Дорошенко, в случае если решение о запрете поставки нефтепродуктов случится очень быстро, роста цен на топливо не избежать, что может ускорить рост цен на прочие товары, однако в целом продуктовый рынок особо не пострадает.

«Беларусь никогда не была серьезным поставщиком продовольственных товаров в Украину. Ранее мы покупали у них много молочной продукции, теперь ее заместили другие, покупаем картофель, но это просто потому что она рядом. Так и по многим другим товарам, тем более, что многие товары из Беларуси на самом деле производства РФ, и мы их будем покупать просто у других посредников», - считает эксперт.

Международные услуги и кооперация – кто может пострадать

Помимо собственно товаров, между Украиной и Беларусью существуют и другие экономические связи, например, по данным Посольства РБ в Украине, в Беларуси работают 324 предприятия с украинским капиталом, в том числе 129 совместных и 195 иностранных организаций. В свою очередь, на территории Украины действует одиннадцать сборочных производств белорусской техники (тракторов и техники МАЗ, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, воротных систем, счетчиков электроэнергии). Если сфера санкций будет расширена, эти предприятия также могут пострадать.

Развита сфера услуг, например, вследствие прекращения авиасообщения с Беларусью рейс рядовому пассажиру обойдется примерно на 50 долл. дороже и куда дольше по времени, то уход «Белавиа», по словам политического эксперта Руслана Бортника, будет стоить украинскому бюджету примерно 20 млн. дол. налогов ежегодно.

Так, еще 10 мая АО «Укрзализныця» запретило перевозку белорусских грузов вагонами, принадлежащими резидентам России, таким образом железнодорожный оператор хочет сократить простой отечественных вагонов.

Весьма развиты и морские перевозки, так, по данным СМИ, Белорусский металлургический завод по итогам 2020 года занял третье место по объемам отгрузки металлопродукции через украинские порты, отгрузив 460 тыс. тонн металлопродукции через украинские гавани, что на 12,3% больше по сравнению с 2019 годом.

Белорусского света не будет

Наконец, 26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение прекратить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ.

Впрочем, данный запрет никак не связан с арестом белорусского оппозиционера Романа Протасевича, поскольку был анонсирован НКРЭКУ еще 21 мая. В целом после начала поставок электроэнергии из Беларуси в 2020 году, в общем объеме украинского импорта электроэнергии доля Беларуси составила 6,7%.