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Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что ждет украинцев с 1 августа

Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что ждет украинцев с 1 августа
08:07 Сегодня Телеграф

В первый день августа в Украине вступят в силу несколько изменений, которые окажут влияние на жизнь украинцев. Какие именно – разбирался "Телеграф".

Тариф на электроэнергию прежний, а вот газ для некоторых подорожает

Несмотря на многочисленные заявления Минэнерго, последний летний месяц 2021 года украинцы проведут со старыми ценами на электроэнергию – 1,68 грн за 1 кВт/ч, о чем президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции форума "Украина 30. Децентрализация".  Позднее Кабинет министров принял Постановление, которым сохранил срок действия социальных обязательств на рынке электроэнергии еще на месяц до 1 сентября. 

В то же время цены на природный газ для некоторых категорий украинцев с 1 августа все-таки вырастут – речь идет о потребителях, имеющих месячный тариф на поставку газа. В то время как годовой тариф на природный газ в зависимости от поставщика колеблется от 7,80 грн до 13,50 грн за 1 кубометр, месячная цена на "голубое топливо" подорожает.

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Сразу 7 газовых компаний предлагают в августе приобрести у них газ дороже, чем по их собственному газовому предложению по цене от 11 до 16,99 грн за 1 кубометр. Дороже всего топливо обойдется месячным абонентам компании "Tas Energy" – почти 17 гривен за кубометр. 

Вопрос тарифов на газ и электроэнергию по поручению главы государства должен будет рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщал ранее "Телеграф", олигарх Ринат Ахметов и его энергокомпания "ДТЭК" являются одними из главных выгодополучателей роста тарифов на электроэнергию. 

Вместо бумажного чека – приложение в телефоне

Другим нововведением с 1 августа может стать отказ от бумажного фискального чека, который теперь можно сохранять прямо в приложении.

"Теперь, если вы оплатите товар картой, в чек может передаваться "маска" этой карты. Это значит, что банки смогут сохранять чек прямо в приложении клиента. Так, покупатели смогут со спокойной душой отказываться от бумажного чека. Туда же могут попадать гарантия и прочие документы. Правда, чтобы это заработало, банкам нужно интегрироваться с каждым магазином по отдельности, а это займет немало времени", - пишет в своем Телеграмм-канале соучредитель monobank Дмитрий Дубилет. 

Велосипеды приравняют к мотоциклам, но только в Киеве

С 1 августа вступит в силу ГОСТ 2587:2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия", которым устанавливается новая разметка, обозначающая общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта.

Киев стал первым городом в Украине, где была нанесена новая разметка для участка с совмещенным движением. Данная разметка соединит будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, где сейчас идет капитальный ремонт, и уже существующую велополосу по улице Леонтовича. 

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Украина, Тарифы на газ, Тарифы на электроэнергию, Дмитрий Дубилет.
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