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Глава "Укртрансгаза" заявил, что Украина может стать газовым щитом Европы

Автор
А. Дворовенко
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Глава "Укртрансгаза" заявил, что Украина может стать газовым щитом Европы Новость обновлена 30 августа 2021, 11:15
Руководитель Укртрансгаза Сергей Перелома

Размеры мощностей подземных хранилищ газа Украины являются третьими в мире

Украина является третьей страной в мире по размерам мощности подземных хранилищ газа (ПХГ) и имеет явный потенциал для того, чтобы стать газовым щитом Европы.

Об этом заявил и.о. гендиректора Укртрансгаза Сергей Перелома в интервью изданию "Лига.net".

По его словам, Украина может хранить больше 30,95 млрд кубов газа, а размеры мощностей наших подземных хранилищ являются третьими в мире. При этом статистика Укртрансгаза говорит о том, что ПХГ в течение последних 11 лет заполнялись не выше 60%.

На вопрос журналистов: «Что Укртрансгаз планирует делать с неиспользованными мощностями?" — Гендиректор ответил, что сейчас изучается возможность хранения в подземных хранилищах водорода или его смеси, однако для начала надо сосредоточиться на поиске новых клиентов и развития ПХГ.

Новых клиентов, по словам Сергея Переломы, будут привлекать с помощью диджитализации и новых услуг. В частности, Укртрансгаз перевел в онлайн заявки на хранение таза и открыл "таможенный склад". Кроме того, клиенты получили возможность продавать газ напрямую в ПХГ, что позволило привлекать иностранные компании.

"Как бы пафосно это не звучало, Украина имеет потенциал стать европейским газовым щитом Европы", — заявил и.о. гендиректора Укртрансгаза.

Он добавил, что Украина до этого момента не стала газовым щитом потому, что главную роль играет ценовой фактор. По его словам, пока цена на газ в Европе высокая, трейдеры не будут хранить там газ, ведь выгоднее его продавать на пике цены.

"Долгие годы иностранцы сюда (в Украину — ред.) не заходили по одной простой причине — нам нечего было им предложить. Мы это исправили", — резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", в "Нафтогазе" рассказали, за счет чего в Украине можно снизить стоимость газа для населения.

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