В Україні різко підскочила захворюваність COVID-19: де обстановка найгірша

На ранок четверга, 9 вересня, в Україні різко підскочило добове число нових випадків коронавірусу — якщо вдень раніше було 2 772 хворих, то тепер ця цифра піднялася до 3 663 випадків.

Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Варто зауважити, що все літо і початок осені добове число нових випадків не перевищувало позначки в 3 тисячі, — а тепер різко піднялося відразу майже на тисячу за день.

В останній раз більше хворих фіксували ще 22 травня.

Статистика COVID-19 в Україні

В цілому, за добу 8 вересня в Україні зареєстрували:

3 663 нових випадків;

981 госпіталізованого;

61 летальний випадок;

1 546 видужалих.

При цьому, найбільше нових хворих з’явилося за добу в Києві, на Львівщині, Харьковщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Тим часом за добу також вакцинували 161 169 людей (5 722 212 с початку вакцинації).

Як повідомляв "Телеграф", незабаром Україна може повернутися в "жовту" зону карантину бо ситуація з коронавірусом стрімко погіршується.