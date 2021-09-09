В Україні різко підскочила захворюваність COVID-19: де обстановка найгірша
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На ранок четверга, 9 вересня, в Україні різко підскочило добове число нових випадків коронавірусу — якщо вдень раніше було 2 772 хворих, то тепер ця цифра піднялася до 3 663 випадків.
Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".
Варто зауважити, що все літо і початок осені добове число нових випадків не перевищувало позначки в 3 тисячі, — а тепер різко піднялося відразу майже на тисячу за день.
В останній раз більше хворих фіксували ще 22 травня.
В цілому, за добу 8 вересня в Україні зареєстрували:
- 3 663 нових випадків;
- 981 госпіталізованого;
- 61 летальний випадок;
- 1 546 видужалих.
При цьому, найбільше нових хворих з’явилося за добу в Києві, на Львівщині, Харьковщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Тим часом за добу також вакцинували 161 169 людей (5 722 212 с початку вакцинації).
Як повідомляв "Телеграф", незабаром Україна може повернутися в "жовту" зону карантину бо ситуація з коронавірусом стрімко погіршується.
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