Украина переходит в "желтую" зону: какие ограничения будут действовать и для кого (инфографика)

Чиновники анонсируют ужесточение карантинных мер и не исключают локдаун в Украине этой осенью

Уже в ближайшее время в связи с нарастанием количества случаев коронавируса в Украине наша страна перейдет из "зеленой" зоны в "желтую". Таким образом, будут действовать новые карантинные ограничения.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала "1+1".

По словам чиновника, который не назвал конкретной даты, вскоре они ужесточат правила адаптивного карантина в Украине. В частности, массовые мероприятия можно будет проводить в просторных помещениях, где на человека отводится минимум 4 квадратных метра. Заполненность кинотеатров и зрительных залов должна быть не более 50%. В фитнес-клубах для гостей должно быть по 10 "квадратов" пространства.

Впрочем, по словам Кузина, для вакцинированных людей будут привилегии. К примеру, их будут без проблем пускать в спортзалы и прочие общественные места.

Что же касается локдауна, в ближайший месяц его в Украине не будет. Правда, не исключено, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, его могут ввести в ноябре.

Инфографика "Телеграфа"

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о введении локдауна в Киеве уже 15 сентября.