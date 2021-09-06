Украина переходит в "желтую" зону: какие ограничения будут действовать и для кого (инфографика)
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Чиновники анонсируют ужесточение карантинных мер и не исключают локдаун в Украине этой осенью
Уже в ближайшее время в связи с нарастанием количества случаев коронавируса в Украине наша страна перейдет из "зеленой" зоны в "желтую". Таким образом, будут действовать новые карантинные ограничения.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала "1+1".
По словам чиновника, который не назвал конкретной даты, вскоре они ужесточат правила адаптивного карантина в Украине. В частности, массовые мероприятия можно будет проводить в просторных помещениях, где на человека отводится минимум 4 квадратных метра. Заполненность кинотеатров и зрительных залов должна быть не более 50%. В фитнес-клубах для гостей должно быть по 10 "квадратов" пространства.
Впрочем, по словам Кузина, для вакцинированных людей будут привилегии. К примеру, их будут без проблем пускать в спортзалы и прочие общественные места.
Что же касается локдауна, в ближайший месяц его в Украине не будет. Правда, не исключено, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, его могут ввести в ноябре.
Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о введении локдауна в Киеве уже 15 сентября.
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