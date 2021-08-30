Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором

На старт опалювального сезону в українських сховищах газу буде достатньо

До початку опалювального сезону в українські підземні сховища газу (ПСГ) закачають понад 19 млрд кубометрів. Цього більше ніж достатньо, аби пройти зиму. При цьому транзит російського газу для опалювального сезону головної ролі не відіграє.

Про це заявив виконуючий обов’язки гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома у інтерв’ю виданню "Ліга.net".

За його словами для проходження зимового періоду Україні в середньому необхідний запас у газу 16,9-17,1 млрд кубометрів. При цьому очікується, що на старті опалювального сезону у ПСГ буде 19 млрд кубометрів, чого більше ніж достатньо.

Журналісти поцікавилися, чи не очікує Україна "сюрпризів" з боку РФ щодо поставок газу по завершенню будівництва "Північного потоку -2". На що гендиректор "Укртрансгазу" відповів, що транзит російського газу головної ролі у опалювальному сезоні не грає.

Перелома зазначив, що транзит важливий з політичного та економічного погляду, а для опалювального сезону важливішими є запаси газу в ПСГ, внутрішній видобуток нафти і імпорт європейського газу.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у Російській Федерації виникла загроза нестачі газу через ймовірність того, що "Газпром" зірве плани щодо заповнення підземних сховищ. А на тлі цієї новини у ЗМІ почали поширювати інформацію, що наша країна також ризикує "замерзнути". Однак, після заяв голови "Укртрансгазу" можемо зробити висновок, що ці заяви не відповідають дійсності.