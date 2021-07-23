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Украина может сохранить транзит газа из РФ после 2024 года: что для этого нужно сделать

Украина может сохранить транзит газа из РФ после 2024 года: что для этого нужно сделать
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф

Россия может продлить транзит газа через Украину после 2024 года, когда истекает действующий контракт, если будет спрос. Такое заявление в связи с соглашением Германии и США по "Северному потоку-2" сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о возможности продления транзита газа через Украину.

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук оценил для "Телеграфа" вероятность продления контракта, его возможное наполнение, а также европейские и американские интересы в газовых играх.

"Надо понимать позиции США и Германии, подписавших соглашение по обводящему Украину российскому газопроводу "Северный поток-2". Это не "зрада", не "слив", не "Мюнхен-2". Оба государства действуют, исходя из собственных интересов. Суть которых – обеспечение большей стабильности. Выгодной для всех. Германия хочет иметь гарантии поставок в условиях, когда их "зеленые" вынуждают закрывать АЭС, уменьшить потребление угля. Остается газ (импортируемый) и возобновляемые источники энергии (нестабильные). Поэтому желательно иметь гарантированные поставки газа. Кроме того, на этом проекте выигрывает немецкий бизнес", – поясняет Борис Кушнирук.

Поясняя позицию администрации Байдена, эксперт напоминает, что демократы – это глобалисты. Для которых Европа, внешняя политика в целом, куда важнее, чем для республиканцев.

"Трамп позволял себе откровенное хамство по отношению к Европе в целом и Германии в частности. Байдену важно возобновить отношения. И тут приходится идти на уступки, как по тому же "Северному потоку-2". Для США он неудобен, но куда менее важен, чем союз с ЕС как для противодействия с РФ, так и для противостояния с Китаем", – отмечает Борис Кушнирук.

По его словам, несмотря сложившиеся обстоятельства, у Украины есть возможность подписать новый контракт с Газпромом. Заручившись поддержкой западных союзников.

"Причем позиция украинской стороны, где мы могли бы показать субъектность и активность, – не плакать, что будет введен СП-2, не истерить, не обвинять всех и вся, а сделать условием его запуска, к примеру, 10-летний контракт на транзит газа через Украину с 2025 года. Причем требовать, чтобы в контракте было прописано перенесение точки приема газа с западной границы Украины на восточную. С такой позицией следует выступить единым фронтом с той же Германией", – считает эксперт.

Он поясняет, что прием газа на украино-российской границе снимает любые аргументы РФ о том, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы является неэффективной, ненадежной. Теперь это уже будет не проблема Газпрома, а тех, кто станет транспортировать газ через нашу ГТС после его покупки на границе.

"Также в контракте следует прописать, что объем транзита должен быть не менее 40 млрд кубометров в год, как сейчас. Это имеет свое обоснование, – отмечает Борис Кушнирук. – С меньшим объемом возникнут проблемы с обеспечением стабильной работы нашей ГТС. Она должна иметь определенное давление".

Сама Европа, уверен эксперт, заинтересована в сохранении транзита через Украину. В том числе благодаря важным для энергетической безопасности ЕС нашим подземным газовым хранилищам (ПГХ), являющимся частью ГТС. Но, в любом случае, Украине важно более эффективно использовать газ для внутреннего потребления, а также увеличить собственную добычу газа акцентирует Борис Кушнирук.

Американо-германское соглашение по "Северному потоку-2" оценил для "Телеграфа" руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему Украина проиграла в этой газовой геополитической игре, а также – что еще можно сделать, чтобы потери были не столь ощутимы.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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РФ, ГТС Украины, Транзит газа, Северный поток-2.
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