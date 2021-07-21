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США и Германия официально заключили сделку по газопроводу Путина, но подумали и об Украине

США и Германия официально заключили сделку по газопроводу Путина, но подумали и об Украине
Обновлено 23:41 Сегодня Телеграф

США и Германия официально заключили соглашение по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Текст декларации об этом опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Германии.

В самом начале документа говорится, что Германия и США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее путь к Европе, а также подтверждают необходимость принятия мер против агрессии России.

США и Германия взяли на себя обязательство реагировать на агрессивные действия Кремля, а также если РФ начнет использовать энергию как оружие. В таких случаях будут призывать Евросоюз принять "эффективные меры, включая санкции" с целью ограничения экспорта в Европу.

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Страны согласны, что продление экспорта газа через Украину после 2024 года будет выгодно всем, и Германия берется сделать все возможное для продления соглашения об этом и назначить спецпредставителя. Переговоры по теме должны начаться не позднее 1 сентября.

Кроме того, ФРГ берет на себя обязательство помочь Украине в вопросах энергоперехода, энергоэффективности и энергобезопасности, и создать специальный Зеленый фонд для этого.

Сначала в Фонд внесут $175 млн для гарантии, а потом вместе с США и частным сектором планируют внести не менее $1 млрд. За эти деньги будут продвигать возобновляемые источники энергии, развивать энергоносители, ускорять отказ от угля, и т.д.

Также Германия хочет продвигать двухсторонние проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии, и запустить пакет мер для повышения стойкости Украины на случай попыток России сократить поставки газа.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Германия, Украина, США, Россия, Санкции, Северный поток-2.
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