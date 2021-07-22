США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ

Сделка между США и Германией по газопроводу "Северный поток - 2" почти никого не устраивает. На Капитолийском холме республиканцы, такие как сенатор Тед Круз, выразили возмущение, а демократы, такие как сенатор Тим Кейн, выразили обеспокоенность. В Европе украинцы чувствуют себя запуганными, а поляки разочарованы. Об этом пишет издание “Axios” в своем обзоре сложившейся ситуации.

Украина и союзники США на восточном фланге НАТО утверждают, что трубопровод облегчит Москве изоляцию Киева и давление на Европу. Они говорят, что сделка между США и Германией недостаточно решает эти проблемы.

Однако для России и Германии сделка является подтверждением завершения строительства газопровода, который Белый дом Байдена назвал "кремлевским геополитическим проектом, угрожающим европейской энергетической безопасности".

Германия пообещала "принять меры на национальном уровне и добиваться эффективных мер на европейском уровне, включая санкции", если Россия попытается "использовать энергию в качестве оружия" или прекратит подачу газа своему соседу.

Германия также обещает использовать "все доступные рычаги", чтобы гарантировать, что Россия продлит сделку, по которой Украина будет ежегодно получать около 3 миллиардов долларов в виде транзитных сборов. Неясно, есть ли у этого обещания какие-то перспективы.

Германия также пообещала создать "зеленый фонд", чтобы помочь Украине модернизировать свой энергетический сектор.

Администрация Байдена осторожно подчеркнула, что с Украиной консультировались на протяжении всего процесса. Но советник президента Украины Владимира Зеленского сообщил изданию "Axios", что шаги, объявленные в среду, 21 июля, не оправдывают их ожиданий и совершенно не решают проблемы безопасности Украины.

Украина и Польша также опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что этих шагов "недостаточно". Об этом сообщается издание “Euronews” на своем сайте.

Отвечая на вопрос "Axios" о возражениях Украины, высокопоставленный чиновник администрации президента США настаивал на том, что сделка снизит риск для Украины.

Пока члены администрации Байдена завершали сделку с Германией, они работали с украинцами, чтобы назначить дату визита президента Зеленского в Белый дом, который, как первоначально заявил украинский президент, состоится в этом месяце.

Но визит назначен на 30 августа, когда Конгресс уже не будет заседать, и Зеленскому будет гораздо труднее сплотить оппозицию в округе Колумбия против трубопровода.

В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен засвидетельствовал, что завершение строительства трубопровода было "свершившимся фактом" и что санкции нанесут еще больший ущерб отношениям с Германией, которые значительно ухудшились при президенте Трампе.

Во время встречи президента Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне на прошлой неделе Зеленский написал в Твиттере: "Я считаю, что наши американские и немецкие партнеры будут совместно противодействовать агрессору, а не поощрять его. И никакого решения по Украине без Украины".

Сенатор Джим Риш (Род-Айдахо), главный республиканец в комитете Сената по международным отношениям, заявил во вторник, что предлагаемая сделка "полна обещаний и заверений, но мало что предлагает в плане значимых мер по решению ключевых проблем, угроз национальной безопасности, которые "Северный поток-2" представляет для союзников и интересов США".

Несколько других республиканцев в Конгрессе поддержали эти настроения.

Интернет-издание “NBCNews” в своей статье "Сначала Трамп, а сейчас Байден: Украина чувствует, что ее американский союзник бросил ее" пишет о том, что Украина возлагала большие надежды на президентство Байдена после того, как столкнулась с требованиями бывшего президента Дональда Трампа, который задержал военную помощь, прося правительство Зеленского выкопать компромат на семью Байденов, чтобы помочь победить на переизбрании. Этот эпизод привел к первому импичменту Трампа.

Но Байден ошеломил Украину в мае этого года, когда его администрация решила отменить санкции против компании и генерального директора, наблюдающего за строительством российского газопровода в Европу, - проекта, против которого категорически возражают Украина и ее восточноевропейские соседи.

Несмотря на неоднократные возражения со стороны Украины, а также двухпартийной группы законодателей, Байден воздержался от продвижения санкций, направленных на предотвращение завершения проекта, известного как "Северный поток - 2". Администрация заявила, что этот шаг даст время на разработку компромиссного соглашения с Германией, которая поддержала трубопровод.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал, что у Киева возникло "ощущение предательства" из-за отношения к нему со стороны Байдена, особенно после того, что он пережил во время пребывания Трампа на этом посту.

"Это очень слабая дипломатическая работа администрации Байдена", - сказал Хербст, научный сотрудник Атлантического совета. "За пять месяцев переговоров с Германией они ничего не получили".

Белый дом заявил, что Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать Зеленского в Вашингтоне в августе и что "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России" на востоке Украины, а также сотрудничества в области "энергетической безопасности" и поддержки "усилий Зеленского по борьбе с коррупцией".

По словам Хербста и двух помощников конгрессменов, непосредственно осведомленных об этом вопросе, официальные лица администрации в последние дни предупредили Украину, чтобы она публично не осуждала американо-германскую сделку и не выступала против соглашения на встречах с членами Конгресса.

"Им сказали замолчать и проглотить эту ситуацию", - сказал Джон Хербст.

Официальные лица категорически опровергли версию о том, что встреча была первоначально запланирована на начало лета или что она была отложена из-за трений между правительствами двух стран по поводу трубопровода.

Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам, заявила, что администрация никогда не просила Украину не поднимать тему Северного потока - 2.

"Я хочу повторить, что здесь мы не предприняли никаких действий, чтобы заставить Украину замолчать. Украина - суверенное государство, и она сама высказывается по этому поводу", - заявила Нуланд на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям. Во время правления Обамы Нуланд была высокопоставленным дипломатом, курировавшим политику Украины после вторжения России на Крымский полуостров страны. Об этом также пишет интернет-издание „Aljazeera”.

В соответствии с соглашением США с Германией, Нуланд заявила, что Берлин обязался принять меры, если Россия попытается "использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины".

США и Германия поддержат продление существующего соглашения о ежегодном транзите газа между Россией и Украиной на сумму 3 млрд долларов на период после 2024 года, заявила Нуланд. Вашингтон будет "искать, добиваться и использовать рычаги воздействия, чтобы попытаться добиться продления соглашения на 10 лет", - сказала она.

Но было неясно, как администрация Байдена и Германия смогли бы убедить Россию продлить текущий контракт на транзит газа, который истекает через три года.

"Послушайте, это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали некоторые важные шаги в этом направлении с этим соглашением", - сказала Нуланд законодателям.

В рамках сделки Германия также согласилась инвестировать в новый фонд на 1 млрд долларов, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии и повысить свою энергетическую безопасность.

"Это геополитическая ошибка поколений, от которой через десятилетия будущие российские диктаторы будут получать миллиарды долларов прибыли ежегодно", - сказал сенатор-республиканец Тед Круз из Техаса на слушаниях в Сенате. "И будет использовать этот трубопровод для экономического шантажа Европы через десятилетия".

Сенатор-демократ Жанна Шахин из Нью-Гэмпшира, которая призвала администрацию Байдена принять меры для предотвращения завершения строительства трубопровода, заявила, что не уверена, что американо-германское соглашение будет эффективным.

"Хотя я с нетерпением жду, когда администрация проинформирует меня об окончательных деталях соглашения, я скептически отношусь к тому, что этого будет достаточно, когда ключевой игрок за столом - Россия - откажется играть по правилам", - сказал Шахин. утверждение.

Члены партии зеленых в Германии назвали американо-германское соглашение "горькой неудачей в области защиты климата", которая нанесет ущерб Украине и поможет Путину.

"В то время, когда Путин оказывает массовое риторическое и военное давление на Украину и снова ставит под сомнение суверенитет страны, Вашингтон и Берлин посылают Москве неверные сигналы", - заявили Оливер Кришер, заместитель председателя парламентской группы партии, и Мануэль. Сарразин, представитель восточноевропейской политики.

В совместном заявлении США и Германия заявили, что они "твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный европейский путь".

Ранее "Телеграф" писал, что Киев планирует начать переговоры с США и Германией из-за сделки по "Северному потоку-2", чтобы получить ответы на жизненноважные вопросы.