Пора взрослеть: как украинцы отреагировали на сделку Германии и США по "Северному потоку-2"

Вечером в среду, 21 июля, стало известно об официальном заключении сделки между США и Германией касательно российского газопровода "Северный поток-2".

Хотя соглашение дает ряд гарантий безопасности для Украины, многие общественные и политические деятели в Украине считают его сдачей интересов.

Политолог и журналист Юрий Романенко считает, что США и Германия не позаботятся об Украине, ввиду чего стране надо очень быстро взрослеть.

Журналист Петр Шуклинов тоже считает, что Украина для сохранения собственной государственности должна строить самую сильную армию в Европе и мощные спецслужбы.

"Если мы все хотим счастливой, здоровой, богатой и долгой жизни, надо обеспечить безопасность. При таком сценарии нам не будет важно, кто и о чем договорился где-то в других странах. Будет глубоко наплевать", - подчеркнул он.

"Тот, кто не знает историю, обречен на ее повторение. Вот сегодня США и Германия повторили Мюнхенский сговор, только вместо Чехословакии выступила Украина, а поводом стал СП-2. Интересно, в Офисе президента знают, что потом произошло с Чехословакией?", - спрашивает журналист Денис Попович.

Нардеп "Слуги народа" Алексей Мовчан утверждает, что у Украины есть "реальная поддержка США", но нужно работать, чтобы использовать ее в своих интересах.

Предприниматель и волонтер Роман Пелех призвал украинцев развивать средний бизнес, чтобы получить новые возможности влияния и сделать своих детей успешными.

Эксперт в экономике, член совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук считает, что США решили публично остудить президента Владимира Зеленского.

Нардеп Ирина Геращенко рассказала, что комитет Верховной Рады накануне согласовал решение обратиться к Конгрессу и Сенату США, Бундестага, парламентов стран ЕС об угрозе "Северного потока-2" для Украины и всей Европы.

"Но комитетское обращения - вовсе не та реакция, которую должна демонстрировать сейчас Украина, ее парламент и правительство, учитывая ключевой для нас вызов", - подчеркнула политик.

Как сообщал "Телеграф", МИД Украины и Польши подписали совместное заявление против "Северного потока-2".