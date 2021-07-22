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Пора взрослеть: как украинцы отреагировали на сделку Германии и США по "Северному потоку-2"

Пора взрослеть: как украинцы отреагировали на сделку Германии и США по "Северному потоку-2"
07:39 Сегодня Телеграф

Вечером в среду, 21 июля, стало известно об официальном заключении сделки между США и Германией касательно российского газопровода "Северный поток-2".

Хотя соглашение дает ряд гарантий безопасности для Украины, многие общественные и политические деятели в Украине считают его сдачей интересов.

Политолог и журналист Юрий Романенко считает, что США и Германия не позаботятся об Украине, ввиду чего стране надо очень быстро взрослеть.

Журналист Петр Шуклинов тоже считает, что Украина для сохранения собственной государственности должна строить самую сильную армию в Европе и мощные спецслужбы.

"Если мы все хотим счастливой, здоровой, богатой и долгой жизни, надо обеспечить безопасность. При таком сценарии нам не будет важно, кто и о чем договорился где-то в других странах. Будет глубоко наплевать", - подчеркнул он.

"Тот, кто не знает историю, обречен на ее повторение. Вот сегодня США и Германия повторили Мюнхенский сговор, только вместо Чехословакии выступила Украина, а поводом стал СП-2. Интересно, в Офисе президента знают, что потом произошло с Чехословакией?", - спрашивает журналист Денис Попович.

Нардеп "Слуги народа" Алексей Мовчан утверждает, что у Украины есть "реальная поддержка США", но нужно работать, чтобы использовать ее в своих интересах.

Предприниматель и волонтер Роман Пелех призвал украинцев развивать средний бизнес, чтобы получить новые возможности влияния и сделать своих детей успешными.

Эксперт в экономике, член совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук считает, что США решили публично остудить президента Владимира Зеленского.

Нардеп Ирина Геращенко рассказала, что комитет Верховной Рады накануне согласовал решение обратиться к Конгрессу и Сенату США, Бундестага, парламентов стран ЕС об угрозе "Северного потока-2" для Украины и всей Европы.

"Но комитетское обращения - вовсе не та реакция, которую должна демонстрировать сейчас Украина, ее парламент и правительство, учитывая ключевой для нас вызов", - подчеркнула политик.

Как сообщал "Телеграф", МИД Украины и Польши подписали совместное заявление против "Северного потока-2".

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Германия, Украина, США, Россия, Северный поток-2.
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