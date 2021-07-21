Опасность слишком велика: Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"

Вскоре после обнародования новости о соглашении Германии и США по газопроводу "Северный поток-2" министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау выпустили совместное заявление.

Оно появилось на сайте МИД Украины вечером 21 июля.

В тексте документа говорится, что решение о строительстве СП-2 обусловило создание в Европе политического и безопасностного кризиса, а также кризиса доверия; и на данный момент этот кризис лишь усугубляется отказом ряда стран от попыток остановить запуск газопровода, что создает новые угрозы для Украины и Европы политического, военного и энергетического характера.

В то же время усиливается негативное влияние России на ситуацию с безопасностью в Европе, и разногласия между странами НАТО и ЕС.

В обращении акцентируют внимание на тот момент, что существующие предложения по повышению уровня безопасности до прежнего уровня не минимизируют угрозы СП-2.

Так, министры призвали США и Германию "адекватно отнестись" к ситуации с безопасностью в регионе, из которой одна лишь Россия получает выгоду.

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока - 2, пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы публиковали три важных вывода, которые нужно сделать Украине из ситуации с "Северным потоком-2".