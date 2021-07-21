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После сделки по "Северному потоку-2" Меркель поговорила с Путиным об Украине

После сделки по "Северному потоку-2" Меркель поговорила с Путиным об Украине
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф

США и Германия подписали сделку по спорному российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом передает Associated Press.

Так, соглашение предполагает завершение строительства газопровода без введения дальнейших санкций США.

При этом, как пояснила американский дипломат, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, Вашингтон и Берлин обязались ввести санкции против России и немецких компаний, если Москва использует трубопровод в качестве политического оружия. По ее словам, США продолжают выступать против строительства трубопровода, но Байден считает штрафы были бы контрпродуктивными.

Всегда есть сильные и слабые: три важных вывода для Украины с историей вокруг "Северного потока-2"

Кроме того, Нуланд подчеркнула, как важна для Украины реакция Германии, если Россия попытается использовать энергетику как оружие и предпримет агрессивные действия по отношению к нашей стране.

"Меры будут включать в себя санкции, чтобы ограничить российский экспорт в Европу в сфере энергетики, включая газ, а также другие меры. Наши действия - это попытка продолжить защищать Украину и другие страны", - заявила Нуланд.

Стоит добавить, что вопрос СП-2 обсуждался и во время сегодняшнего разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, Меркель позвонила по телефону Путину. Обсуждался вопрос выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, а также подняли энергетические вопросы. В том числе, речь шла о транзите газа через Украину и газопроводе "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что Вашингтон попросил Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Германия, США, Россия, Владимир Путин, Виктория Нуланд, Северный поток-2, Агнела Меркель.
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