После сделки по "Северному потоку-2" Меркель поговорила с Путиным об Украине

США и Германия подписали сделку по спорному российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом передает Associated Press.

Так, соглашение предполагает завершение строительства газопровода без введения дальнейших санкций США.

При этом, как пояснила американский дипломат, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, Вашингтон и Берлин обязались ввести санкции против России и немецких компаний, если Москва использует трубопровод в качестве политического оружия. По ее словам, США продолжают выступать против строительства трубопровода, но Байден считает штрафы были бы контрпродуктивными.

Кроме того, Нуланд подчеркнула, как важна для Украины реакция Германии, если Россия попытается использовать энергетику как оружие и предпримет агрессивные действия по отношению к нашей стране.

"Меры будут включать в себя санкции, чтобы ограничить российский экспорт в Европу в сфере энергетики, включая газ, а также другие меры. Наши действия - это попытка продолжить защищать Украину и другие страны", - заявила Нуланд.

Стоит добавить, что вопрос СП-2 обсуждался и во время сегодняшнего разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, Меркель позвонила по телефону Путину. Обсуждался вопрос выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, а также подняли энергетические вопросы. В том числе, речь шла о транзите газа через Украину и газопроводе "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что Вашингтон попросил Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен.