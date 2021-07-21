Всегда есть сильные и слабые: три важных вывода для Украины с историей вокруг "Северного потока-2"

В ближайшее время США и Германия объявят о сделке по поводу российского газопровода "Северный поток-2". Уже появились сообщения, что администрация Байдена призывает украинских политиков не критиковать будущее соглашение.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", какие выводы следует сделать из этой ситуации.

"Первый вывод. Международные отношения – это очень часто Realpolitik (политика, которая исходит, прежде всего, из практических соображений, а не идеологических или моральных – прим. авт.). И Украине нужно привыкать к тому, что такие ситуации будут повторяться, что у всех сторон есть свои интересы. И именно их, а не нас, они будут защищать в первую очередь. Всегда есть сильные и слабые. Проигравшие и победившие. И пока мы не поймем эту истину, для нас всё будет происходить внезапно. А мы – на всех обижаться и обвинять в том, что нас якобы предали", – поясняет Илия Куса.

Второй вывод, по его мнению, состоит в том, что Германия становится для США одним из главных союзников в Европе.

"Это мы также должны учитывать в нашей внешней политике, – уверен Илия Куса. – Потому что для Штатов (очевидно после истории с "Северным потоком-2", которому они дают возможность случиться) Германия намного важнее, чем СП-2 и прочие вопросы, даже связанные с Украиной. И эта позиция не изменится даже после выборов в Германии, намеченных на осень. И СП-2 никуда не деется".

Третий вывод, по словам эксперта, заключается в следующем: "Внешняя политика Штатов при Байдене серьезно меняется. Она становится всё более американо-центричной. Мы видим вхождение в системное противостояние с Китаем, налаживание отношений с Европой. Байден будет выстраивать отношения со странами по принципу их важности и полезности для задач, интересных США. И тут Украина должна понимать, что мы пока – не на радарах США, не в приоритете. И если хотим развивать более-менее деловые и равные отношения, нужно проанализировать американские интересы – и под них подстраиваться".

Как сообщал "Телеграф", из-за беспокойства касательно "Северного потока-2" в Украину выехал советник Госдепа США Дерек Чолле.

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов рассказал "Телеграфу", чего ожидать от данного визита, в том числе в ракурсе финансовой компенсации Украине газотранспортных потерь.