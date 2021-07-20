Германия и США готовят сделку по "Северному потоку-2"

В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, которая решит давний спор по поводу российского газопровода "Северный поток — 2".

Об этом во вторник, 20 июля, пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу подводного трубопровода во время встречи на прошлой неделе, но согласились, что Москве нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия против своих соседей.

США и Германия обсуждали накануне, что строительство трубопровода может увеличить зависимость Европы от российского газа и лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за газ, прокачиваемый через существующий трубопровод.

Новое соглашение предупредит о возобновлении отмененных в настоящее время санкций США против Nord Stream 2 AG, компании, стоящей за трубопроводом.

Сделка будет включать обязательства обеих сторон по обеспечению увеличения инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода, по которому газ из Арктики будет доставляться в Германию по дну Балтийского моря.

Пока неизвестно, объявят ли обе страны о значительных государственных инвестициях или же они будут стремиться привлечь частные инвестиции в Украину.

Напомним, что "Северный поток - 2" – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

В данный момент трубопровод построен на 98%, работы планируется завершить до конца августа.

Как сообщал "Телеграф", из-за беспокойства касательно "Северного потока-2" в Украину выехал советник Госдепа США.