Скачать
Вторник, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Заболевших немного больше, чем выздоровевших: свежие данные о коронавирусе в Украине
Заболевших немного больше, чем выздоровевших: свежие данные о коронавирусе в Украине
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)

Германия и США готовят сделку по "Северному потоку-2"

Германия и США готовят сделку по "Северному потоку-2"
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф

В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, которая решит давний спор по поводу российского газопровода "Северный поток — 2".

Об этом во вторник, 20 июля, пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу подводного трубопровода во время встречи на прошлой неделе, но согласились, что Москве нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия против своих соседей.

США и Германия обсуждали накануне, что строительство трубопровода может увеличить зависимость Европы от российского газа и лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за газ, прокачиваемый через существующий трубопровод.

Новое соглашение предупредит о возобновлении отмененных в настоящее время санкций США против Nord Stream 2 AG, компании, стоящей за трубопроводом.

Сделка будет включать обязательства обеих сторон по обеспечению увеличения инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода, по которому газ из Арктики будет доставляться в Германию по дну Балтийского моря.

Пока неизвестно, объявят ли обе страны о значительных государственных инвестициях или же они будут стремиться привлечь частные инвестиции в Украину.

Напомним, что "Северный поток - 2" – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

В данный момент трубопровод построен на 98%, работы планируется завершить до конца августа.

Как сообщал "Телеграф", из-за беспокойства касательно "Северного потока-2" в Украину выехал советник Госдепа США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 156

Все по теме:

Германия, США, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)
02 Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
03 Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках
04 "С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
05 Нет и быть не может: экс-глава Минздрава опроверг слова Ляшко о лекарствах прямого действия от COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину едет советник Госдепа США из-за беспокойства по газопроводу &quot;Северный поток-2&quot;
В Украину едет советник Госдепа США из-за беспокойства по газопроводу "Северный поток-2"
Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе
Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе
Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)
Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь