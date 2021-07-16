У Германии и США возникли разногласия из-за газопровода Путина в обход Украины

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне обсудили проблему Северного потока-2 и пришли к мнению, что энергетика не должна быть элементом давления.
Слова американского президента цитирует Голос Америки.
Стоит заметить, что лидеры не согласны друг с другом в вопросе видения целей газопровода, но пришли к пониманию по другим вопросам.
"Что касается «Северного потока-2», Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать ", - отметил Байден.
Президент США отметил, что общая цель - обеспечить энергетическую безопасность Европы. При этом канцлер ФРН констатировала, что они по-разному оценивают суть проекта.
Меркель заявила, что если РФ будет лишать Украину права на транзит, Германия будет действовать не только самостоятельно, но и через ЕС.
Байден напомнил, что к моменту его прихода на пост СП-2 был готов на 90% и новые санкции не были целесообразны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Меркель и Байден подписали декларацию в Вашингтоне: на встрече не забыли и об Украине