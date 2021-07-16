Меркель и Байден подписали декларацию в Вашингтоне: на встрече не забыли и об Украине

В США состоялась встреча американских и немецких лидеров Джозефа Байдена и Ангелы Меркель, в ходе которой они подтвердили приверженность территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Как заявил президент США, важно продолжать реформы в Украине. Кроме того, американский лидер отметил, что США и Германия продолжат стоять на защите восточных границ НАТО от действий России.

На встреча Меркель и Байден подписали Вашингтонскую декларацию о двустороннем сотрудничестве и стратегических принципах США и Германии. В частности, как говорится на сайте Белого дома, декларируется приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам, верховенству закона, прозрачной и эффективной системе управления, гражданскому обществу и независимым медиа. В документе заявляется об экономическом диалоге, "обороне открытого мира", противостоянии распределения мира на зоны влияния, а также борьбе с глобальными проблемами.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие ожидания от визита Меркель в Белый дом озвучивали в Украине и есть ли вероятность, Байден пойдет на обострение с ЕС.