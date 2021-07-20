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В Украину едет советник Госдепа США из-за беспокойства по газопроводу "Северный поток-2"

В Украину едет советник Госдепа США из-за беспокойства по газопроводу "Северный поток-2"
Обновлено 07:29 Сегодня Телеграф

Советник Госдепа США Дерек Чолле на этой неделе отправится с рабочим визитом в Польшу и Украину. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

В Киеве советник Департамента пробудет 20-21 июля, а в Варшаве – 21-23 июля. В планах США укрепить стратегическое значение отношений США с Украиной и Польшей. Кроме того, заявляется о намерениях продолжить дипломатические переговоры США с обеими странами. В сообщении отметили, что США обеспокоены ситуацией с трубопроводом "Северный поток – 2" и энергетической безопасностью в целом. Также США хотят обсудить текущие реформы.

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В столице Украины Чолле встретится с представителями правительства. Обсудят поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России, а также дальнейшее продвижение экономических и антикоррупционных реформ. Еще у советника Госдепа будут встречи с представителями бизнес-сообщества: планируют обговорить восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания.

Напомним, в США состоялась встреча главы Белого дома Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперт подвел итоги встречи и озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2": "Мы не меняемся".

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Украина, США, Польша, Госдеп США, Северный поток-2.
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