"Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"

В США состоялась встреча главы Белого дома Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны подтвердили приверженность территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины, обсудили проблему "Северного потока-2". Байден напомнил, что к моменту его прихода на пост СП-2 был готов на 90% и новые санкции не были целесообразны.

По мнению политтехнолога, соучредителя Агентства моделирования ситуация Алексея Голобуцкого, которое он высказал "Телеграфу", после встреч Зеленский-Меркель и Байден-Меркель пока выглядит так, что Украина в проигрыше.

"Кроме общих слов – ничего, – комментирует эксперт итоги саммита для Украины. – Меркель как лидер крупнейшей страны ЕС передала Байдену определенные месседжи. Как видят европейцы возможность восстановления отношений с США, которые были до Трампа. Четко просматривается, что за два месяца до выборов в Бундестаг Меркель, покидающая пост канцлера, не готова отказаться от "Северного потока-2". Этот российско-европейский проект, выгодный и Москве, и Берлину, поддерживает ее партия. И немцам непонятно, почему тот же российский газ, который поступает в Европу по украинской трубе, не может поступать по тому же СП-2".

По словам Алексея Голобуцкого, лидеры ФРГ и США, скорее всего, обговаривали возможность оставить за Украиной часть транзита, а также, вероятно, некую компенсацию за потери.

"Но, во-первых, тут должно учитываться мнение России. А во-вторых, ситуация может поменяться после выборов в Германии, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Если, к примеру, Христианско-демократический союз (ХДС), партия Меркель, получит недостаточную поддержку и вынужден будет или уйти в оппозицию, или искать союз с "зелеными", которые выступают против СП-2".

Для Украины, считает эксперт, ситуация печальная. Наше руководство пытается обвинять немцев и американцев чуть ли не в "зраде". При этом сами украинские власти мало что генерируют, не говоря уж о желании проводить реальные перемены в собственной стране.

"Мы слишком много требуем, не давая ничего взамен. И страны Запада всё меньше готовы жертвовать своими интересами ради Украины. Мы не меняемся. Не хотим бороться с коррупцией, проводить реальные реформы. И всегда ищем виноватых в наших проблемах. Как следствие – проблем этих становится только больше", – резюмирует Алексей Голобуцкий.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие ожидания от визита Меркель в Белый дом озвучивали в Украине и есть ли вероятность, Байден пойдет на обострение с ЕС.