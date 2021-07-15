Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России

В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран затрагивали темы урегулирования конфликта на Донбассе и газопровода "Северный поток - 2", которым Россия намеревается подавать газ в Европу в обход Украины. Эти темы будут обсуждаться и во время визита Меркель в Вашингтон, который намечен на 15 июля.

Уже после этого, предположительно, в конце июля или начале августа, США может посетить Зеленский.

Визит президента Украины в Германию и его значение в ракурсе грядущих вояжей Меркель и Зеленского в США для "Телеграфа" оценили эксперты.

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей отмечает, что ожидания на прорывные результаты встречи Зеленского с Меркель не исполнились.

"Ни громких решений, ни прорывной "химии" после личной встречи не случилось. А передача Германией Украине 1,5 млн доз вакцин относится к разряду гуманитарной помощи. Остальные же позиции Меркель и Зеленского уже были озвучены ранее, так что по результатам встречи стороны ограничились лишь повторением ранее избитых фраз. Видимо, аргументы Зеленского впечатления на Меркель не произвели. И "Северный поток-2" стал уже почти реальностью", – подчеркивает эксперт.

Красноречивым фактом он считает и то, что инсайдеры не смогли поделиться деталями переговоров. То есть, похвастать украинской стороне по результатам визита нечем.

"А сам факт встречи с украинским президентом будет использован Меркель в США, – уверен Игорь Соловей. – Теперь немецкая канцлер на встрече с Байденом может уверенно заявлять Вашингтону, который возлагает на Германию большую часть полномочий за ситуацию в Украине, что она с Зеленским уже обо всем договорилась. А вот о чём именно, думаю, мы скоро узнаем".

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что по итогам визита Зеленского в ФРГ стали окончательно понятны две вещи.

"Первая. Между позициями Украины и Германии касательно "Северного потока-2" и путей урегулирования кризиса между Украиной и Россией – пропасть. Они фактически диаметрально противоположные. И вторая. Германия де-факто идет на поводу у Путина", – подчеркивает эксперт.

По его словам, это еще не полная капитуляция, ведь санкции против России пока работают. Но это состояние близкое к капитуляции.

"Возникает вопрос: зачем Меркель пригласила Зеленского в Берлин? Чтобы объявить о предоставлении Украине 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19? Вряд ли. Это можно было сделать и во время телефонного разговора, или отправив простое сообщение по электронке. Скорее всего, визит украинского президента нужен был немецкому канцлеру для того, чтобы перед встречей с Байденом еще раз дать понять Украине – никаких подвижек в позиции Германии по трем ключевым вопросам, которые постепенно стали яблоком раздора в двусторонних отношениях между Киевом и Берлином, не будет", – уверен Вадим Трюхан.

По его словам, речь о "Северном потоке-2", военно-техническом сотрудничестве (Германия отказывается помогать нам в этом смысле) и алгоритме урегулирования украинско-российского кризиса.

"В то же время, этот визит был нужен, – считает эксперт. – Ведь он стал холодным душем для руководства украинского государства. Несмотря на отчаянные попытки Зеленского, ему ни удалось даже на грамм изменить позицию Меркель во время растянувшегося на четыре часа двустороннего ужина-встречи. И это просматривалось во время его довольно нервного выступления на пресс-конференции".

По мнению Вадима Трюхана, отныне на Банковой должны, наконец, осознать, что какой-либо существенной помощи с ЕС, по крайней мере от западной его части, пока ожидать не стоит.





"Следовательно, значение долгожданного визита президента Зеленского за океан возрастает в разы и на порядки, – акцентирует эксперт. – Если и в Вашингтоне мы услышим исключительно привычные мантры о беспокойстве, без конкретики по противодействию агрессии России против Украины, это будет уже сигнал для Путина, что он получил полный картбланш от коллективного Запада по Украине. И это повлечет серьезную эскалацию военных действий. Возможно – и широкомасштабное вторжение российских регулярных военных частей уже в начале осени, во время российско-белорусских военных учений "Запад-2021". На это фактически прямо намекнул Путин в своей печально известной статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Учитывая это, визит в США должно быть тщательно подготовленным и выверенным. Ему должен предшествовать визит в Штаты нашего министра иностранных дел. Во время него следует согласовать перечень совместных документов, которые подпишут в Белом доме главы двух государств, а также возможные сильные месседжи, которые Джо Байден озвучит на соответствующей совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой".

Кроме того, продолжает Вадим Трюхан, украинскому парламенту не мешало бы подготовить еще одно детальное заявление с призывом к США стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. А также направить за океан делегацию во главе со спикером Рады Разумковым, или одним из его заместителей – для проведения соответствующей работы с американскими конгрессменами и сенаторами из обеих политических партий.

"Следующие недели фактически становятся ключевыми в новейшей украинской истории, – прогнозирует эксперт. – Еще есть шанс на то, что наших американских друзей удастся убедить занять проактивную позицию относительно ситуации, которая сложилась в нашем регионе. В первую очередь – в контексте чрезвычайно высокого уровня вероятности масштабирования российской агрессии против Украины и в дальнейшем против других государств пост-имперского пространства. Однако этим шансом следует умело воспользоваться. Потому что другого может и не быть".

Как сообщалось ранее, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" чего стоит ждать от визита Зеленского в Берлин, а позже и в Вашингтон, а так же как сделать их максимально эффективными.

Ожиданиями от визита Меркель в Белый дом с "Телеграфом" поделился Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.