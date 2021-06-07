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Зеленский рассказал, когда встретится с Байденом

Зеленский рассказал, когда встретится с Байденом
21:03 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером США Джо Байденом и получил приглашение посетить Белый дом. 

Об этом он сообщил в Твиттере. 

"Благодарен Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года", - написал Зеленский.

Он выразил надежду, что во время встречи будет обсуждено расширения двустороннего стратегического сотрудничества между Украиной и США. 

Примечательно, что встреча Зеленского и Байдена произойдет уже после того, как американский президент встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как известно, встреча Путина и Байдена произойдет 16 июня в швейцарской Женеве. 

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Саммит лидеров США и РФ состоится в ходе европейского турне Байдена. 11-13 июня он будет участвовать во встрече лидеров "Большой семерки", а 14 июня отправится на саммит НАТО. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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