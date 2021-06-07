Зеленский рассказал, когда встретится с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером США Джо Байденом и получил приглашение посетить Белый дом.

Об этом он сообщил в Твиттере.

"Благодарен Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года", - написал Зеленский.

Он выразил надежду, что во время встречи будет обсуждено расширения двустороннего стратегического сотрудничества между Украиной и США.

Дякую @POTUS @JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Примечательно, что встреча Зеленского и Байдена произойдет уже после того, как американский президент встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как известно, встреча Путина и Байдена произойдет 16 июня в швейцарской Женеве.

Саммит лидеров США и РФ состоится в ходе европейского турне Байдена. 11-13 июня он будет участвовать во встрече лидеров "Большой семерки", а 14 июня отправится на саммит НАТО.