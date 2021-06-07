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Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США

Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
20:02 Сегодня Телеграф

Во время телефонного разговора президента Украины с президентом США Джо Байденом, американский лидер заявил, что США поддерживают суверенитет Украины.

Об этом сообщил советник американского лидера Джейк Салливан.

Кроме того, Байден не стал этим ограничиваться и заявил Зеленскому, что он будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с Путиным, которая состоится 16 июня. Также он намерен изложить хозяину Кремля порядок действий США на случай "пагубных действий" России.

Американский лидер оказался настолько гостеприимным и сказал, что с нетерпением ждет встречи с украинским гарантом в Белом доме этим летом. По словам Салливана, встреча состоится уже после возвращения Байдена из Европы.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Байден проведет телефонный разговор с Зеленским до встречи с Путиным.

Отметим, Байден встретится с Путиным в швейцарской Женеве 16 июня во время своего европейского турне. 11-13 июня он будет на саммите "Большой семерки" в Британии, а затем, 14 июня, отправится в Брюссель на саммит НАТО.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Телефонные разговоры, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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